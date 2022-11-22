По всій країні розгортаємо новий проект підтримки людей – «Пункти незламності» – звернення Президента України

Бажаю здоровʼя, шановні українці!

Маємо сьогодні кілька дуже потрібних фінансових новин. По-перше, є черговий транш макрофіну від Євросоюзу на 2,5 мільярда євро. Це дуже важливо. Очікуємо й на схвалення програми макрофіну на наступний рік обсягом 18 мільярдів євро.

По-друге, Сполучені Штати Америки оголосили про те, що найближчим часом спрямую додаткове фінансування обсягом 4,5 мільярда доларів для прямої підтримки нашого бюджету.

Дякую партнерам за ці вагомі кроки солідарності. Завдяки таким рішенням наших друзів ми зберігаємо соціальну стабільність і попри всі російські удари виконуємо соціальні зобов’язання. А це зобов’язання перед мільйонами людей.

Від початку повномасштабної війни здійснюємо стабільні виплати пенсіонерам – це майже 11 мільйонів українців і українок старшого віку. Провели індексацію пенсій, як це й передбачено законом. 6 мільйонів громадян мають ту чи іншу форму соціальної підтримки.

Лише цього місяця соціальних виплат загалом майже на 14 мільярдів гривень. Це допомоги багатодітним, малозабезпеченим, одиноким матерям, людям з інвалідністю. Ще більш як 2 мільйони внутрішніх переселенців отримують допомогу від держави. Плюс зарплати працівникам бюджетної сфери. Робимо все, щоб забезпечувати виплати для всіх наших захисників і захисниць.

Фінансовий фронт для України зараз так само важливий, як і передова на полі бою.

І я дякую всім, хто допомагає нашій державі акумулювати необхідні кошти. І нашим друзям у світі, і бізнесу, який попри все продовжує працювати та сплачувати податки.

Щодо енергетичного фронту. Енергетики й комунальники в багатьох регіонах продовжують відновлювальні роботи в мережі. Готуємо й відповіді на можливі нові терористичні атаки проти нашої енергосистеми.

Станом на цей вечір у 16 областях і в Києві застосовуються лише стабілізаційні графіки відключень. Але маємо розуміти, що у разі стрибків споживання можливі також і аварійні відключення.

Розгортаємо по всій країні й наш новий проект підтримки людей – «Пункти незламності». За підсумками цього дня підготовлено вже понад 4 тисячі таких пунктів. Заплановано ще більше.

Якщо знову відбудуться масовані російські удари і якщо буде розуміння, що за години постачання електрики не відновити, то активується робота «Пунктів незламності» – там усі базові послуги. Це електрика, мобільний звʼязок та інтернет, тепло, вода, аптечка. Абсолютно безкоштовно й цілодобово.

Пункти працюватимуть обов’язково при всіх обласних та районних адміністраціях, також при школах, будівлях ДСНС тощо.

Уже працює спеціальний сайт nezlamnist.gov.ua, на якому розміщена мапа таких пунктів по всій країні. Вона постійно оновлюється.

Важливо вже зараз подивитися, де є такі пункти у вашому місті, у вашій громаді та стежити за оновленням мапи найближчими тижнями, поки додаватимуться нові пункти.

На сайті та в усіх «Пунктах незламності» можна буде дізнатися, де працюють найближчі АЗС, банківське відділення, аптека, магазин.

Усі ми маємо бути готовими до будь-яких сценаріїв, з урахуванням того, які терористи воюють проти нашого народу та що вони намагаються зробити.

Місцевій владі поставлено завдання забезпечити інформування людей про наявність «Пунктів незламності». Це має бути дуже просто: у будівлях органів влади, у аптеках, магазинах, у поштових відділеннях має бути інформація про те, де людина може знайти підтримку у разі тривалого відключення енергії.

І дуже важливо, що до цієї нашої ініціативи вже приєднується також і сумлінний бізнес. Дякую всім підприємцям, які вирішили зараз підтримати суспільство й роблять свої бізнес-обʼєкти також «Пунктами незламності» – з генераторами, «Старлінками», водою та іншим.

І, будь ласка, зверніть увагу, що на нашому сайті nezlamnist.gov.ua є спеціальна форма для представників бізнесу, які хочуть приєднатись і стати «Пунктом незламності» для українців. Впевнений: допомагаючи одне одному, всі ми разом зможемо пройти цю зиму.

​Ситуація на передовій за минулу добу не зазнала змін. На всіх ділянках фронту зберігається та ж динаміка, що була й попередніми днями.

​Донеччина – жорсткі атаки, постійні обстріли. Я дякую всім нашим героям, які мужньо тримають оборону попри все!

Луганщина – з боями, але потроху зміцнюємо наше становище й потроху рухаємося.

​Херсонщина та інші території півдня – робимо все, щоб скоротити бойовий потенціал окупантів і ліквідувати їхні можливості обстрілювати наші міста.

Крок за кроком доведемо російську армію й до нових поразок, і жодні обстріли Херсона чи будь-яких інших наших міст окупантам нічим не допоможуть.

Море... На нашій фандрейзинговій платформі United24 дуже активно акумулюємо кошти на морські дрони. Єднання, як завжди, дає чудовий результат. Звичайні люди. Понад 50 українських компаній. Міжнародні бізнеси. Плюс наші литовські друзі. Плюс спільнота айтівців. Загалом до цієї нашої ініціативи долучилися люди з 93 країн! Український флот морських дронів поступово будуємо!

Я дякую всім, хто нас підтримує!

Дякую всім, хто воює й працює заради України!

Дякую всім, хто допомагає ближнім пройти цей складний час!

Слава Україні!