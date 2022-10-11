По всій Україні доволі швидко й ефективно відбуваються відновлювальні роботи – звернення Президента Володимира Зеленського

Українці! Українки!

Ворог здійснив другу хвилю терористичної атаки проти нашої держави.

За сьогоднішній ранок – 28 ракет, із них 20 збито. Понад 15 безпілотників, майже всі – ударні іранські. Більшість збито.

Я дякую всім нашим бійцям Повітряних сил, Сухопутних військ і розвідки, які залучені до захисту від цих російських ударів!

І, до речі, за поданням військового командування хочу відзначити ще за вчорашній день солдата Дмитра Шумського (зенітно-ракетний взвод 57-го окремого радіотехнічного батальйону, Чернігівський напрямок).

10-го жовтня Дмитро Шумський проявив відмінні навички та реакцію і за допомогою ПЗРК «Стінгер» збив дві крилаті ракети терористів.

Одна людина врятувала десятки життів. Дякую за це!

По всій країні доволі швидко й ефективно відбуваються відновлювальні роботи.

Якби ще не сьогоднішні удари, то вже поновили б енергопостачання, водопостачання і звʼязок, які терористи пошкодили вчора. А сьогодні Росія добʼється додатково лише одного: трохи затягне наше відновлення.

Де були руйнування – всюди буде оновлена інфраструктура. Де були втрати – вже є або ще будуть будівництва. Де були будь-які надії ворога – будуть руїни російської державності.

І я дякую всім, хто на своєму рівні забезпечує відновлення після ударів терористів.

Дякую рятувальникам – понад тисячі працівників ДСНС, які миттєво прибули на виклики й почали знешкодження наслідків терористичних атак.

За поданням міністра внутрішніх справ я хочу особливо відзначити самовіддані та рішучі дії старшого прапорщика Бориса Шаповалова, командира відділення у Запорізькій області; сержанта Олександра Сміяна, пожежника-рятувальника, Запорізька область; прапорщика Юрія Лозинського та молодшого сержанта Олексія Білецького, респіраторників гірничо-рятувального відділення, місто Київ.

Дякую всім лікарям, які надавали допомогу пораненим і травмованим!

Дякую всім енергетикам і працівникам комунальних служб – за якісну реакцію та швидку роботу.

Я дякую працівникам місцевої влади, очільникам місцевого самоврядування та урядовцям, які працювали разом, справді у єдності й на відмінно.

Зараз більшість міст і сіл, які терористи хотіли залишити без електрики та звʼязку, вже з електрикою та звʼязком.

У деяких містах і районах роботи ще тривають. У деяких містах і районах енергетиками застосовуються тимчасові обмеження енергопостачання за графіком – це необхідно виключно для того, щоб підтримувати стабільність енергосистеми.

Уряд усе це контролює – стараємося відновити нормальні умови максимально швидко.

Дякую також і всім українцям, які вчора дослухалися й обмежили власне споживання електрики у пікові години – із 17-ї до 22-ї.

Завдяки нашій із вами сумлінності вдалося зберегти в середньому по країні десяту частину енергії, що дало змогу системі працювати стабільніше. А мета наша з вами має бути – берегти чверть електрики саме в ці пікові години.

Сьогодні і найближчим часом варто це робити.

Будь ласка, переносьте споживання енергії технікою, що потребує багато електрики, на інші години доби. Це нескладно для окремої людини, і це дає великий результат у межах всієї нашої країни.

Взяв участь сьогодні в роботі позачергового саміту «Групи семи», який був скликаний німецьким головуванням за нашою ініціативою.

Обговорили реагування найсильніших демократій на цю нову російську ескалацію.

За таку нову хвилю терору має бути й нова хвиля відповідальності для Росії. Нові санкції, нові форми політичного тиску й нові форми підтримки України.

Завтра у форматі «Рамштайну» відбудеться обговорення оборонної підтримки України. Очікую від партнерів прогресу в питанні про протиповітряну й протиракетну оборону, домовленостей щодо нового постачання іншої необхідної нам зброї та боєприпасів.

Держава-терорист має бути позбавлена навіть думки про те, що будь-якою хвилею терору може чогось досягти.

Окреме завдання для розвідки – встановити всіх, хто залучений до цих ракетних атак проти України, до схем з іранськими дронами.

Індивідуальна відповідальність терористів має бути так само, як і відповідальність держави-терориста. Працюємо заради цього.

Провів сьогодні окремі розмови з Премʼєр-міністром Італії та Премʼєр-міністром Австралії. Почув абсолютно чітку підтримку, абсолютно чітке засудження всіх проявів російської агресії проти України та міжнародного права.

Маємо й докладну заяву «Групи семи», зокрема й про те, що всіх відповідальних за терор проти України буде притягнуто до відповідальності. Починаючи з теперішнього політичного керівництва Росії і закінчуючи всіма, хто обслуговує ці терористичні інтереси.

Людство й людяність сильніші, ніж будь-які терористи. Я дякую всім, хто воює й працює заради нашої перемоги!

І ще одне. Сьогодні вдалося звільнити з російського полону 32 наших воїнів. Робимо все для України – можливе й неможливе. Дякую всім, хто працював на цей результат!

Слава нашому прекрасному народу! Все зруйноване – відновимо!

Слава Україні!