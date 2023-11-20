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Початок переговорів про вступ до ЄС є важливою складовою майбутньої перемоги України – Ігор Жовква у розмові з радником канцлера Австрії

20 листопада 2023 року - 21:27

Початок переговорів про вступ до ЄС є важливою складовою майбутньої перемоги України – Ігор Жовква у розмові з радником канцлера Австрії

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів телефонну розмову з радником Федерального канцлера Австрії з питань зовнішньої та європейської політики Барбарою Каудель-Єнсен.

Дипломати обговорили результати зустрічі радників лідерів з питань безпекової політики та політичних радників, яка відбулася 28 жовтня на Мальті. У цьому контексті Ігор Жовква подякував Австрії й особисто Барбарі Каудель-Єнсен за підтримку та активну участь у процесі вироблення засад імплементації Формули миру Президента України Володимира Зеленського. Співрозмовники обмінялися думками щодо спільних подальших кроків на цьому шляху, а також передумов проведення інавгураційного Глобального саміту миру, який покладе початок реалізації кожного з десяти пунктів українського мирного плану.

Під час розмови сторони приділили особливу увагу європейській інтеграції України. Заступник керівника Офісу Глави держави докладно поінформував австрійську колегу про подальші кроки нашої країни з повного виконання рекомендацій Європейської комісії для уможливлення початку переговорів про вступ до ЄС.

«Вдячні Австрії за підтримку України на шляху інтеграції в ЄС. Наша амбітна мета – повне виконання рекомендацій Європейської комісії протягом наступних тижнів. Розраховуємо на підтримку з боку Австрії рішення Європейської ради щодо відкриття переговорів про членство України в ЄС на саміті в грудні поточного року. Це є важливою складовою майбутньої перемоги України», – наголосив Ігор Жовква.

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