Сьогодні вже повертається наша переговорна команда, і зранку очікую повну доповідь щодо підготовлених документів – звернення Президента
22 грудня 2025 року - 21:29

останні новини

Подальша підтримка стійкості та зміцнення переговорних позицій України: Володимир Зеленський провів розмову з Урсулою фон дер Ляєн

23 грудня 2025 року - 17:49

Саміт перших леді та джентльменів, створений з ініціативи Олени Зеленської, отримав відзнаку «Почесний амбасадор» у номінації «Експертна дипломатія»

22 грудня 2025 року - 22:29

22 грудня 2025 року - 20:49

Президент привітав українських дипломатів із професійним святом і відзначив їхній внесок у зміцнення України

22 грудня 2025 року - 20:08

Президент відзначив державними нагородами українських дипломатів
Президент відзначив державними нагородами українських дипломатів

22 грудня 2025 року - 20:06

23 грудня 2025 року - 17:49

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Глава держави подякував за всю підтримку, допомогу та максимальну включеність в усі питання щодо України не лише цьогоріч, а й від самого початку повномасштабного російського вторгнення.

Володимир Зеленський відзначив надзвичайно важливе рішення Європейської ради про 90 млрд євро фінансової допомоги Україні на 2026–2027 роки.

«Дуже цінуємо, що Євросоюз так підтримує Україну в цей багато в чому вирішальний дипломатичний момент. Зараз тривають перемовини, які можуть змінити ситуацію кардинально, і важливо, щоб був правильний спільний тиск усіх партнерів на Росію заради миру», – зазначив Президент.

Лідери говорили про важливість підтримки української стійкості та зміцнення наших позицій за столом переговорів, а також домовилися про контакти найближчими днями.

