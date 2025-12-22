Подальша підтримка стійкості та зміцнення переговорних позицій України: Володимир Зеленський провів розмову з Урсулою фон дер Ляєн

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Глава держави подякував за всю підтримку, допомогу та максимальну включеність в усі питання щодо України не лише цьогоріч, а й від самого початку повномасштабного російського вторгнення.

Володимир Зеленський відзначив надзвичайно важливе рішення Європейської ради про 90 млрд євро фінансової допомоги Україні на 2026–2027 роки.

«Дуже цінуємо, що Євросоюз так підтримує Україну в цей багато в чому вирішальний дипломатичний момент. Зараз тривають перемовини, які можуть змінити ситуацію кардинально, і важливо, щоб був правильний спільний тиск усіх партнерів на Росію заради миру», – зазначив Президент.

Лідери говорили про важливість підтримки української стійкості та зміцнення наших позицій за столом переговорів, а також домовилися про контакти найближчими днями.