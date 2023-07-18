Покарати Росію за терор – це історичне завдання сучасного покоління лідерів світу – звернення  Президента України

Бажаю здоров’я, шановні українці й українки!

Звіт за цей день.

Провів засідання Ставки. Основні питання – це захист наших портів, продовження продовольчого експорту морем. Це стратегічно важливе питання. І не лише для нашої держави.

Торік завдяки нашій Чорноморській зерновій ініціативі вдалося запобігти ціновій кризі на глобальному продовольчому ринку. За ціновим вибухом неминуче почались би й політичні та міграційні кризи, зокрема в африканських та азійських країнах. Очевидно, російське керівництво зараз таки намагається спровокувати ці кризи. Без нашого експорту дефіцит на глобальному ринку буде, на жаль, дуже відчутним. І не лише для найбідніших країн. Різні країни відчують: від Лівії та Єгипту до Бангладеш і Китаю. Ми працюємо з нашими партнерами, щоб запобігти цьому.

Зі свого боку розробляємо варіанти дій, домовленостей для того, щоб зберегти і українську глобальну роль гаранта продовольчої безпеки, і наші морські виходи на світовий ринок, і робочі місця для українців у портах та аграрній індустрії. Боремось і за світову безпеку, і за нашого українського фермера.

До речі, напередодні зустрівся з представниками африканських ЗМІ – друкованих видань, радіо, телебачення – з Південно-Африканської Республіки, з Нігерії, Кенії, Уганди, Гани, Беніну, Кот-дʼІвуару. Вони були не лише в Києві – вони відвідали і Херсонщину, і Бучу, спілкувалися з рідними жертв цієї війни. Щоразу, коли журналісти з інших країн приїжджають в Україну та на власні очі бачать наслідки російської агресії, вони повертаються додому з правдою про цю війну. І ми говоримо з ними під час інтерв’ю не англійською чи французькою мовами – ні, ми говоримо мовою правди, і це дуже допомагає нам тримати та збільшувати увагу світу до України, до нашої боротьби за свободу. Ми говорили з африканськими медійниками, зокрема, про ситуацію із зерновим експортом, російською агресією проти глобальної продовольчої стабільності. Я вдячний кожному й кожній у світових ЗМІ, хто чесно розповідає своїй аудиторії про побачене в нашому регіоні, в нашій країні.

Звичайно, на Ставці були доповіді військових, розвідки, Служби безпеки, МВС. Питання зрозумілі – ситуація на передовій, усі гарячі напрямки – від Куп’янського до Херсонщини, Донецька область, південні райони Запорізької області. Розглянули питання щодо постачання боєприпасів і захисту від російських ракетних та дронових ударів.

Я хочу подякувати нашим Повітряним силам та всім захисникам, захисницям неба з інших видів і родів військ. Дякую за кожну збиту російську ракету, за кожен збитий «Шахед», за врятовані життя наших людей й інфраструктуру, зокрема в Одесі та області. Особливо вдячний 160-й Одеській та 208-й Херсонській зенітним ракетним бригадам, 302-му зенітному ракетному Харківському полку і воїнам 14-ї радіотехнічної бригади імені Богдана Хмельницького за своєчасне виявлення цілей. Дякую!

А кожен факт використання компонентів із країн вільного світу для виробництва зброї російських терористів, зокрема, ракет і «Шахедів»… Кожен такий факт буде нашим аргументом, що наявних санкцій, тиску проти Росії недостатньо. Світ повинен настільки обмежити торговельні відносини з державою-терористом, щоб жодного компонента з вільного світу не можна було використати для терору.

Я провів сьогодні важливу нараду щодо духовної незалежності України, наших подальших кроків для захисту прав і законних інтересів громадян України у сфері релігійних відносин. Невдовзі будуть новини.

Продовжуємо роботу і над підготовкою Доктрини України, над нашою повоєнною трансформацією та вже сьогоднішніми рішеннями заради допомоги нашим людям. Міністр охорони здоровʼя та міністр соціальної політики представили мені концепцію створення мережі реабілітаційних центрів в Україні. Різний рівень і функціонал, але абсолютно необхідні послуги реабілітації. Вже почалася реалізація. Міністри представлять усі деталі.

Зустрівся з керівником Японського агентства міжнародного співробітництва. Це одна з найбільших у світі інституцій підтримки економічного та соціального розвитку. Її робота схожа з роботою, приміром, американського USAID, яку в Україні вже знають. Японське агентство зараз реалізовує програму екстреного відновлення в Україні, а обсяг програми – півмільярда доларів. А загалом за час від початку повномасштабної агресії це Японське агентство вже надало Україні підтримки на понад мільярд доларів. І в нас є потенціал для збільшення співпраці – саме про це говорили: розмінування, енергетика, проекти в інфраструктурі, освіта. Дуже важливо – будівництво реабілітаційних центрів для подолання наслідків війни.

І ще одне.

Підписав укази про нагородження наших воїнів. Сім указів. Загалом 1255 воїнів. Бойові бригади та підрозділи. Різні ділянки фронту. Однаково найвища хоробрість! З 24 лютого державними нагородами відзначені майже 51 тисяча українських воїнів.

Я дякую всім, хто бореться заради України! Слава всім нашим героям! Кожному й кожній, хто воює заради України, хто тренує наших воїнів, хто лікує й відновлює після поранень.

Я дякую всім у світі, хто допомагає! І дякую всім партнерам за сьогоднішній «Рамштайн», а особливо – міністру оборони США Остіну за дуже чіткі, недвозначні й потужні заяви. Подолати російську агресію, покарати Росію за терор – це історичне завдання сучасного покоління лідерів світу. І світ виконає це завдання. Перемога України буде!

Слава Україні!