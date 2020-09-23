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Польща є одним з найбільших торговельних партнерів України, тому під час візиту Анджея Дуди посилена увага приділятиметься темі економічної співпраці – Ігор Жовква

11 жовтня 2020 року - 13:36

Президент України Володимир Зеленський і Президент Республіки Польща Анджей Дуда, який відвідає нашу країну з офіційним візитом, візьмуть участь у бізнес-форумі, присвяченому розвитку портової інфраструктури Одеси. Про це заявив заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква в інтерв'ю інформаційному агентству «Інтерфакс-Україна».

«Ми з вами знаємо про візит Президента Польщі Дуди у понеділок-вівторок в Україну. Президент буде не лише у Києві, але й разом з Президентом Зеленським відвідає Одесу, де буде окремо проведено бізнес-захід, спрямований на інфраструктурну тематику Одеси», – сказав Ігор Жовква.

Заступник керівника Офісу Глави Української держави зазначив, що в межах візиту Президента Польщі до України буде підписано низку двосторонніх угод, які стосуються розвитку морської інфраструктури.

«Ми продовжуємо економічну тематику діалогу з Польщею. Говоримо не лише про політику, не лише про історичне минуле, про яке теж буде йти мова, а й про наші економічні зв’язки», – наголосив Ігор Жовква.

Він зауважив, що попри пандемію COVID-19 Польща залишається одним з найбільших торговельних партнерів України у Європі.

«Приємно, що така тенденція буде продовжуватися і що наші відносини залишаються активними», – зазначив заступник керівника Офісу Президента.

Ігор Жовква нагадав, що візит Президента Польщі до України планувався на квітень, але був перенесений у зв’язку з пандемією COVID-19.

Заступник керівника Офісу Глави держави зазначив, що востаннє Президент Польщі відвідував Україну у 2017 році.

«У 2017 році він був у Харкові, а в Києві останній раз був у 2016 році. Тому настав час Президенту Дуді приїхати з офіційним візитом в Україну», – сказав Ігор Жовква.

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