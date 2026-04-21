Важливо, щоб відбулося розблокування європейського пакета підтримки для України, зараз жодних приводів для блокування бути не може – звернення Президента
21 квітня 2026 року - 20:23

Понад 2100 українських дітей, яких викрала Росія, вдалося повернути додому: Президент заслухав доповідь щодо результатів роботи ініціативи Bring Kids Back UA

22 квітня 2026 року - 10:30

Володимир Зеленський і Фрідріх Мерц обговорили підготовку до зустрічей і перемовин цього тижня

21 квітня 2026 року - 20:52

21 квітня 2026 року - 20:21

Розблокування пакета підтримки на 90 млрд євро, євроінтеграція України та посилення санкцій проти Росії: Володимир Зеленський провів розмову з Урсулою фон дер Ляєн

21 квітня 2026 року - 19:47

Зустріч Президента України Володимира Зеленського і Короля Швеції Карла XVI Густава у Львові
17 квітня 2026 року - 14:08

Понад 2100 українських дітей, яких викрала Росія, вдалося повернути додому: Президент заслухав доповідь щодо результатів роботи ініціативи Bring Kids Back UA

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь представників команди Bring Kids Back UA Олександра Бевза та Максима Максимова щодо результатів роботи ініціативи.

Загалом за час роботи Bring Kids Back UA додому вдалося повернути більш ніж 2100 українських дітей, яких викрала Росія. З них 150 – від початку цього року.

Олександр Бевз і Максим Максимов також доповіли, що спеціальна комісія при Міністерстві юстиції України продовжує здійснювати аналіз і верифікацію даних про кожен випадок викрадення українських дітей.

Крім того, під час наради йшлося про подальші кроки щодо реалізації резолюції Генеральної Асамблеї ООН «Повернення українських дітей», яку ухвалили в грудні 2025 року.

Учасники наради відзначили: важливо, що в доповіді Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування подій в Україні депортацію та примусове переміщення українських дітей уперше на рівні ООН кваліфікували як злочин проти людяності.

11 травня в Брюсселі відбудеться засідання Міжнародної коаліції за повернення українських дітей на рівні міністрів. Україна розраховує на широке представництво, конкретні рішення та практичну підтримку з боку партнерів.

