Попри складну ситуацію з поширенням COVID-19, в Україні стабілізується показник госпіталізацій – нарада у Глави держави 

Ситуацію з поширенням коронавірусу в Україні, перебіг вакцинації, забезпечення лікарень киснем та підтримку бізнесу в умовах «червоного» рівня епідемічної небезпеки обговорили на селекторній нараді під головуванням Президента Володимира Зеленського.

Як доповів Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, тенденція до збільшення кількості хворих на COVID-19 зберігається: минулого тижня на піку захворюваності було виявлено 27,3 тис. нових випадків за добу, а загальна кількість нових хворих зберігається два тижні поспіль на рівні 152 тис. осіб. Однак, за словами очільника уряду, можна говорити про деяку стабілізацію за показником госпіталізацій: 34,5 тис. минулого тижня та 34,3 тис. – тижнем раніше.

Нині 17 областей України перебувають у «червоній» зоні епідемічної небезпеки. У Херсонській області динаміка дещо покращується, що може дати змогу регіону одним із перших вийти з «червоної» зони.

Водночас було констатовано, що в Києві зберігається тенденція до зростання кількості хворих на коронавірус. Секретар РНБО Олексій Данілов акцентував увагу на необхідності забезпечення стабільного постачання кисню у столичні лікарні.

Денис Шмигаль також нагадав, що сьогодні набула чинності постанова уряду № 1096, згідно з якою мають відстороняти від роботи невакцинованих проти коронавірусу представників деяких професій, зокрема педагогів та держслужбовців. У навчальних закладах нині працюють, зокрема офлайн, 100-відсотково вакциновані викладачі.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко доповів Президентові про перебіг щеплення населення. За його словами, загалом в Україні вже вакциновано 11,5 млн громадян, з них 8 млн осіб – двома дозами. Проте цими вихідними було зафіксоване зменшення кількості проведених щеплень у низці областей, серед яких Житомирська та Одеська. Наразі проводиться перевірка та з’ясовуються причини, чому в цих регіонах не працювали окремі пункти щеплення.

Як розповів очільник МОЗ, студенти-медики активно залучаються до роботи у пунктах вакцинації, а інтерни – ще й до роботи з госпіталізованими хворими на COVID-19.

Він також поінформував: з вересня Міністерство проаналізувало роботу всіх «ковідних» лікарень, і зазначив, що цього тижня медики доотримають надбавку у 300% за роботу з хворими на COVID-19.

Віктор Ляшко повідомив, що в неділю Україна одержала ще майже 3 млн доз вакцини Moderna в межах ініціативи COVAX.

Міністр охорони здоров’я вкотре наголосив на важливості вакцинації, адже серед госпіталізованих з COVID-19 понад 95% не щеплені проти коронавірусу. У таких громадян тяжчий перебіг хвороби і, на жаль, серед них більший відсоток смертей внаслідок її ускладнень. Тож питання вакцинації і надалі є актуальним, наголосив Віктор Ляшко. Він додав, що нині Україна переживає пік пандемії, який багато країн уже пройшли, і цим обумовлені високі показники смертності серед хворих на коронавірус.

Міністр також запевнив у відсутності дефіциту кисню в медзакладах, де лікують хворих на коронавірус. Попри високий рівень споживання, кисень стабільно постачається у всі «ковідні» лікарні.

Володимир Зеленський наголосив на необхідності підтримки бізнесу, що працює у «червоних» зонах. Міністерство економіки України готує відповідний законопроект, і найближчим часом він буде поданий до Верховної Ради.

Правоохоронні органи продовжують боротьбу з фальсифікацією ПЛР-тестів та сертифікатів про вакцинацію. Нині в Україні працює 1400 мобільних груп Національної поліції, які здійснюють перевірку наявності цих документів у закладах, які масово відвідують громадяни: торговельно-розважальних центрах, кафе, ресторанах і громадському транспорті. Всі факти порушень фіксуються та мають відповідні юридичні наслідки.