Попри все, готуємо Глобальний саміт миру, щоби світова більшість змогла примусити Росію до миру – Володимир Зеленський у зверненні

Президент України Володимир Зеленський провів телефонні розмови з Президентом Аргентини Хав’єром Мілеєм, новопризначеним Прем’єр-міністром Ісландії Б’ярні Бенедіктссоном і Вселенським Патріархом Варфоломієм. Глава держави особисто запропонував їм узяти участь у Глобальному саміті миру, який відбудеться 15–16 червня у Швейцарії.

«Вдячний кожному за прагнення відновити повну дієвість норм міжнародного права. Не менш активно будемо діяти й надалі – усі континенти, усі погляди країн мають бути представлені на Саміті миру», – сказав Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

Глава держави подякував Премʼєр-міністру Ісландії за готовність використати особисті контакти в Африці, щоб залучити до участі в Саміті якнайбільше країн Глобального Півдня.

Вселенського Патріарха Варфоломія Володимир Зеленський привітав із Великоднем, подякував Його Всесвятості за молитви і назвав його участь у Глобальному саміті надзвичайно символічною.

У розмові з Хав’єром Мілеєм Президент подякував Аргентині за підтримку Української формули миру й запевнив, що голос Латинської Америки у Швейцарії дуже важливий.

Володимир Зеленський додав, що сьогодні також провів детальну нараду з українською командою, яка готує захід.

«Організація Саміту вже опрацьована. Наше завдання полягає в тому, щоби кожен лідер міг проявити ефективність заради спільних інтересів. Упевнений, так і буде. І саме це зараз – маємо сприймати свідомо – Росія намагається зірвати. Що більш змістовним буде Саміт, то ближчим буде мир», – наголосив Президент.