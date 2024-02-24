Попри всі складнощі Україна ставатиме тільки сильнішою разом зі своїми партнерами у вільному світі – Президент після зустрічей з Урсулою фон дер Ляєн, Джорджею Мелоні, Джастіном Трюдо та Александром Де Кроо

Президент України Володимир Зеленський провів зустрічі з Прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні, Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та Прем’єр-міністром Бельгії Александром Де Кроо, які прибули до нашої країни з візитом у другу річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Глава держави акцентував, що з головами урядів Канади та Італії сьогодні були підписані двосторонні угоди про співробітництво у сфері безпеки.

«Тобто в день другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну ми вкотре доводимо, що попри всі складнощі та виклики Україна ставатиме тільки сильнішою і буде завжди – разом зі своїми партнерами у вільному світі», – наголосив Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками ЗМІ за результатами переговорів з іноземними лідерами в Маріїнському палаці в Києві.

Глава держави подякував кожному й кожній, хто допомагає Україні, усім лідерам, громадським і політичним діячам, підприємцям, усім людям світу, які і серцем, і справою з Україною, з нашими воїнами та народом.

«Дякую кожному з вас, шановні друзі! І пишаюся тим, що сьогодні так багато людей у світі підтримують нашу державу», – сказав Президент.

Окремо Володимир Зеленський подякував Прем’єр-міністру Канади за підписання двосторонньої безпекової угоди, яка відкриває нові можливості для взаємодії України та Канади у сфері безпеки.

«Зафіксовано оборонну підтримку на рік, і угода, як і всі, працюватиме до нашого вступу в НАТО. Зафіксовано принципову для нас позицію щодо підтримки Канадою членства України в Альянсі. Зафіксовано конкретні можливості співпраці у сферах оборонного виробництва, розвідки, кібербезпеки, розмінування, захисту нашої критичної інфраструктури. І це ще далеко не весь зміст угоди», – заявив Глава держави.

Крім того, як відзначив Президент, укладена сьогодні безпекова угода між Україною та Італією містить ключові аспекти взаємодії, зокрема на європейському та євроатлантичному рівнях.

«Цінуємо рішення Італії продовжити надання підтримки Україні, нашому народу та нашим воїнам до кінця 2024 року та протягом дії нашої угоди. І я вдячний, що питання безпеки будуть і надалі пріоритетом у діяльності спільноти найбільших демократій – у «Групі семи», – сказав Володимир Зеленський.

Глава держави наголосив: «Маємо зробити все можливе й залежне від нас, щоб саме 2024 рік став багато в чому вирішальним для відновлення реальної та довготривалої безпеки і для України, і для всієї нашої Європи та світу».

Президент України також провів тристоронню зустріч із Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та Александром де Кроо, Прем’єр-міністром Бельгії, яка головує у Євросоюзі.

«Ми досягли політичного рішення про відкриття переговорів щодо членства. І вже готові отримати переговорну рамку й після цього розпочати власне переговори щодо вступу України в ЄС. Можемо це все зробити саме в час головування Бельгії – разом із вами, пане Премʼєр-міністре. Це буде не лише чітким свідченням, що об’єднана Європа не піддається жодному путінському шантажу, а й свідченням, що Європа визнає та поважає повну відданість українського народу європейським цінностям і солідарності. Маємо разом долати кожну з наявних у Європі суперечностей, і маємо разом захищати нашу Європу від усіх форм російської агресії проти Європи. Наша Європа є й буде серед глобальних лідерів», – зазначив Володимир Зеленський і висловив вдячність Урсулі фон дер Ляєн та Александру Де Кроо.

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні зауважила, що її держава надає Україні військову та гуманітарну підтримку. Крім того, вона відзначила співпрацю між двома країнами в економіці, у різних галузях промисловості та в енергетичному секторі.

«Сьогоднішнім підписанням угоди ми підтверджуємо, що Італія продовжить забезпечувати необхідну підтримку свободи й незалежності України – країни, проти якої було вчинено агресію, – допомагаючи їй будувати майбутнє», – сказала Джорджа Мелоні.

Голова Ради міністрів Італії наголосила на підтримці переговорів про вступ України до Європейського Союзу.

«Я хочу сказати Президенту Володимиру Зеленському та всьому українському народові: ви не самі. Ми глибоко вдячні вам за те, що ви продовжуєте боротьбу за захист Європи та нашої безпеки. Тому що безпека України та безпека Європи насправді збігаються», – переконана вона.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн акцентувала на продовженні підтримки України, зокрема шляхом надання військової, фінансової допомоги та подальшого санкційного тиску на військово-політичне керівництво Росії.

«Ми вже надали пів мільйона боєприпасів, і до кінця року досягнемо рівня одного мільйона. Також 60 тисяч солдатів підготовлені з нашою допомогою», – розповіла вона.

Президентка Єврокомісії наголосила, що Україна повинна бути здатною успішно захищатися в майбутньому, тому ЄС хоче зміцнити оборонні потужності нашої держави як частини європейської системи.

«Ми розробляємо стратегію оборонної промисловості, яку презентуємо за три тижні. Це буде перший крок інтегрування України в наші оборонні промислові програми. І водночас ми навчаємося від вас, із вашого досвіду на полі бою. Ми хочемо інтенсифікувати цю співпрацю й відкрити інноваційний оборонний офіс у Києві», – повідомила Урсула фон дер Ляєн.

Прем’єр-міністр Джастін Трюдо наголосив, що безпекова угода між Україною та Канадою передбачає виділення нашій державі фінансової допомоги обсягом 3 млрд канадських доларів.

«Ця підтримка продовжить те, що ми робили з 2022 року, ми надаватимемо її далі. Це охоплює серйозну підтримку бронетанкової коаліції – це наша сильна сторона – і дасть нам змогу продемонструвати лідерство серед партнерів. А також підтримка авіаційної коаліції, продовження наших зобов’язань, які ми взяли в липні. Ми орієнтуємося на довгострокову перспективу, щоб Україна змогла досягти цілковитої перемоги над Путіним», – сказав очільник уряду Канади.

Прем’єр-міністр Бельгії Александр де Кроо запевнив у продовженні підтримки України в боротьбі з агресією Росії.

«Цього року бельгійський внесок з військового боку буде на понад один мільярд. Ми є частиною коаліції F-16 і тренуємо ваших пілотів, щоб вони могли якомога швидше застосувати винищувачі для захисту вашого неба», – розповів він.

Александр де Кроо повідомив, що Бельгія вирішила відкрити в Києві та Харкові офіс бельгійської агенції розвитку. За його словами, питання відбудови України є надзвичайно важливим, і саме Росія має за це заплатити. Прем’єр-міністр Бельгії також зазначив, що нині опрацьовується питання використання заморожених активів Росії.