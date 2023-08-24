Португалія підтвердила готовність долучитися до тренування українських пілотів та інженерів на літаках F-16 – Володимир Зеленський після зустрічі з Марселу Ребелу де Соузою

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Португальської Республіки Марселу Ребелу де Соузою, який прибув у нашу країну з візитом.

Вітаючи колегу, Глава Української держави зазначив, що це перший за 25 років візит Президента Португалії в нашу країну, і символічно, що він відбувається в День Державного прапора та День Незалежності України. Учора Марселу Ребелу де Соуза взяв участь у роботі третього саміту Кримської платформи в Києві, а сьогодні виступив українською на урочистостях до Дня Незалежності на Софійській площі.

«Я дякую вам, пане Президенте, за ці дуже важливі прояви підтримки нашої держави, наших людей та нашої української незалежності», – сказав Володимир Зеленський.

Під час переговорів лідери двох держав зосередили увагу на оборонній та безпековій взаємодії. Президент України поінформував колегу про ситуацію на полі бою, а також про оборонні потреби нашої країни.

«Португалія є учасницею наших танкової та авіаційної коаліцій. Сьогодні Португалія підтвердила готовність долучитися до підготовки українських пілотів та інженерного складу на літаках F-16», – повідомив Глава Української держави.

Також було обговорено можливості для розширення оборонної співпраці, зокрема щодо постачання Україні броньованого медичного автотранспорту та обладнання для розмінування.

Президент України наголосив на важливості приєднання Португалії до Спільної декларації «Групи семи» щодо безпекових гарантій для нашої країни.

«Ми розраховуємо на двосторонню роботу з Португалією заради відповідного двостороннього документа», – зазначив Володимир Зеленський.

Глава держави також подякував Португалії за підтримку Формули миру й приєднання до спільної роботи з партнерами та запросив узяти участь у Глобальному саміті миру.

Крім того, Президенти України й Португалії обговорили ініціативи щодо самітів Україна – Латинська Америка, Україна – Африка. Володимир Зеленський наголосив, що наша держава розраховує на підтримку цих ініціатив з боку Португалії та особисто Президента Марселу Ребелу де Соузи.

Глави держав також планують обговорити подальше залучення Португалії до відбудови України. Володимир Зеленський зазначив, що Португальська Республіка розпочала реалізацію проектів з відновлення освітніх закладів у Житомирській області.

«Ми розраховуємо на більш потужну, системну роботу й системну домовленість щодо відбудови між нашими державами», – сказав він.

Глава Української держави наголосив, що Португалія послідовно підтримує інтеграцію України у Європейський Союз і НАТО.

Марселу Ребелу де Соуза зі свого боку зазначив, що його країна ніколи не визнавала анексії Криму та на всіх рівнях підтримує Україну й робитиме це стільки, скільки буде потрібно задля досягнення миру, адже наслідки цієї війни позначаються на багатьох людях у світі.

Він також констатував, що Португалія бере участь у відновленні зруйнованих Росією міст, і запевнив, що португальські компанії посилять свою роботу в Україні.