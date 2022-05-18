Поряд з ембарго на російську нафту вкрай важливо зупинити її транспортування суднами під прапорами країн ЄС – Олег Устенко

Країни Євросоюзу зараз активно обговорюють шостий пакет санкцій проти РФ. Зокрема, тривають суперечки, чи передбачатиме він заборону транспортувати російську нафту до третіх країн суднам під прапором ЄС. Як зазначає видання, ця пропозиція Європейської комісії була відкинута Грецією, Мальтою та Кіпром через занепокоєння, що їхні судновласники програють конкуренцію, а економіка зазнає збитків.

Група захисту клімату Global Witness підрахувала, що судна, якими володіють або управляють у Греції, на Кіпрі чи Мальті або які ходять під їхніми прапорами, вивезли з російських портів щонайменше 150 млн барелів нафти у період з 24 лютого до 10 травня.

Згідно зі звітом Lloyd's List, грецькі судновласники фактично активізували постачання російської нафти у квітні: на них припадало 76 зі 190 танкерів, які доставляли нафту або нафтопродукти з ключових російських портів, у порівнянні з 30 зі 172 танкерів за той же період минулого року.

За даними видання, у 2021-му Росія отримала від продажу нафти й газу 45% надходжень до бюджету.

Олег Устенко зазначив, що експорт нафти приносить РФ близько 1 млрд дол. США на день, тому вкрай важливо негайно припинити постачання.

«Ви можете собі уявити, скільки ракет і бомб вони можуть купити, щоб бомбардувати наші міста, вбивати наших громадян, ґвалтувати наших жінок», – зауважив він.

«Політики в ЄС говорять про гроші, а ми – про життя», – додав Олег Устенко.

Іноземні судна відіграють вкрай важливу роль у спроможності Росії перевозити нафту. Це має бути негайно заблоковано, переконаний радник Президента.