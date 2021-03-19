Пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюють у майже 2 мільйони гривень

Унаслідок масової акції, яка відбулася ввечері 20 березня на вулиці Банковій, 11 у Києві, було завдано пошкоджень адміністративній будівлі Офісу Президента України, які попередньо оцінюють у майже 2 млн грн.

У мітингу взяли участь до тисячі осіб. Під час заходу найбільш радикальні його учасники застосували фаєри, димові шашки, петарди, вибухові пакети, феєрверки, аерозольну фарбу для графіті в балончиках.

Також учасники акції розбили скло у вхідних дверях одного з під’їздів та вікно на першому поверсі будівлі. Фасад першого поверху обмальовано фарбою, що завдало значної шкоди зовнішньому вигляду споруди.

Крім того, внаслідок запуску феєрверків постраждали двері та внутрішнє оздоблення тамбура одного з під’їздів. Також відбулося займання горища. Були зафіксовані окремі осередки загоряння на першому поверсі та пожежа в кабінеті на другому поверсі. Всі поверхи були наповнені димом.

За попередніми експертними даними, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно у 2 млн грн.

Якщо не розпочати змивання фарби впродовж 72 годин, вона в'їсться в граніт, і суми збитків зростуть. Перші два поверхи будівлі були споруджені наприкінці ХІХ століття, інші добудовані на початку ХХ століття.

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк зазначив, що вчорашня акція протесту перетворилася на прояв вандалізму.

«Я розумію, що це більше політична провокація, яку створили наші політичні опоненти. Я думаю, що ця провокація не отримала тих дивідендів, на які розраховували», – сказав Михайло Подоляк.

За його словами, більшість людей, які були на акції, хотіла висловити мирний протест, але решта 10% були підготовлені для вчинення провокацій. Поліція виконала всі процесуальні дії на місці інциденту. Будуть відкриті кримінальні провадження.

«Концепція Президента Володимира Зеленського дуже проста: якщо люди хочуть вийти і щось сказати – будь ласка, виходьте й кажіть. Це було і 27 лютого, на першій акції, це було й раніше. Немає причин, щоб розганяти людей чи щось забороняти», – наголосив радник керівника Офісу Глави держави.

Він зазначив, що правоохоронці не чинили спротиву мирній акції протесту, однак її ескалація призвела до агресивної ситуації.

Начальник Управління державної охорони Сергій Рудь зазначив, що правоохоронні органи вчора виконали поставлені завдання та не допустили людських жертв.

«Оцінка цим подіям буде дана окремо. Всі матеріали – фото-, відеофіксацію – буде надано Управлінням державної охорони правоохоронним органам для того, щоб провести оперативні дії і щоб винні були покарані», – повідомив він.

Начальник Управління державної охорони нагадав, що Президент Володимир Зеленський одразу після інавгурації наказав відкрити вільний прохід вулицею Банковою.

«Кожна людина має право висловити свою думку. Тому ніхто не забороняє – люди можуть сюди приходити й демонструвати, можливо, прояв неповаги, свою думку, але при цьому не допускати вандалізму, провокацій і хуліганства – того, що було допущено вчора», – сказав Сергій Рудь.

20 березня була затримана особа, яка била вікна у другому під’їзді будівлі.

Крім того, під час учорашніх подій виникла загроза спалення Державного прапора, який розташований на фасаді будівлі Офісу Президента.

«Я вважаю, що це вже паплюження символіки держави», – сказав Сергій Рудь.