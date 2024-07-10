Посилення ППО, оборонна співпраця та підготовка пілотів: Президент уперше зустрівся з новим Прем'єр-міністром Нідерландів

У межах саміту НАТО у Вашингтоні відбулася перша особиста зустріч Президента України Володимира Зеленського з нещодавно призначеним Прем'єр-міністром Королівства Нідерланди Діком Схоофом. Глава держави висловив сподівання на динамічний і продуктивний діалог.

Лідери засудили російський удар по лікарні «Охматдит» та інших цивільних об’єктах України. Вони обговорили важливість посилення української ППО до початку навчального року й опалювального сезону та інші оборонні потреби нашої країни, зокрема щодо оснащення додаткових бригад.

Володимир Зеленський і Дік Схооф окремо приділили увагу розвитку оборонної співпраці між державами.

Під час зустрічі також обговорили необхідність переходу до довгострокового планування підготовки українських пілотів.

Президент подякував Нідерландам за непорушність принципової позиції щодо підтримки України та її шляху до ЄС і НАТО, а також відзначив лідерство Королівства в коаліції винищувачів.