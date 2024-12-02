Посилення ППО, продовження оборонної підтримки та спільне виробництво зброї – результати зустрічі Президента України та канцлера Німеччини

Президент Володимир Зеленський і Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц під час його візиту до України провели переговори тет-а-тет, а також у розширеному форматі. Головні теми – усі можливості посилення України на полі бою та дипломатично на найближчі тижні й місяці, робота на двосторонньому рівні та з іншими партнерами.

Глава держави відзначив, що це перший двосторонній візит Олафа Шольца до України з початку повномасштабного вторгнення РФ. Загалом за цей час вони 17 разів зустрічалися на міжнародних заходах і в Німеччині, понад 30 разів спілкувалися телефоном та в режимі онлайн. Також улітку 2022 року канцлер Німеччини відвідав Київ разом із лідерами Франції, Румунії та Італії.

Президент подякував ФРН за надзвичайно вагому, відчутну підтримку: Німеччина за обсягом наданої допомоги – на першому місці у Європі.

«Особливо значним є лідерство Німеччини в допомозі нашому захисту неба: найбільше ППО для України дала саме Німеччина. Олафе, я хочу подякувати за це тобі особисто та всьому німецькому суспільству», – сказав Глава держави.

За його словами, надані Німеччиною ЗРК Patriot, IRIS-T, зенітні установки Gepard уже врятували десятки тисяч людей та сотні об’єктів інфраструктури. Окремо Президент подякував за новий військовий пакет на 650 млн євро та чіткий термін постачання – цього місяця.

Серед тем, які обговорили під час зустрічі, – продовження оборонної співпраці та санкційного тиску на Росію, а також збереження рівня підтримки з боку Німеччини наступного року.

Володимир Зеленський наголосив, що ключ до спільної безпеки на континенті – геополітична визначеність. Вона передбачає розв’язання двох питань для кожної країни у Європі – щодо ЄС і НАТО.

«Для України обидва ці питання – фундаментальні. Що швидше ми отримаємо відповіді на них, то швидше буде покладено край агресивним амбіціям Росії», – акцентував він.

Олаф Шольц зазначив, що загальна сума допомоги, яку Німеччина надала Україні з початку повномасштабного російського вторгнення, становить близько 28 млрд євро. Зокрема, для посилення ППО передано п’ять повних комплектів IRIS-T, три системи Patriot, понад 50 зенітних установок Gepard з ракетами, снарядами та запчастинами. У грудні передбачене постачання ще однієї системи IRIS-T, установки для Patriot та Gepard.

«У 2025 році ми теж постачатимемо системи ППО, гаубиці, бойові та розвідувальні дрони. Крім того, шість озброєних вертольотів Sea King. Я кажу це дуже чітко Путіну тут, у Києві, сьогодні: ми не втомлюємось. І ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно», – сказав він.

Канцлер ФРН також відзначив, що Україна зробила значний прогрес на шляху до членства у Європейському Союзі, та запевнив у підтримці з боку Німеччини.