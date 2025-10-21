Президент:

Лінія фронту може бути початком дипломатії – звернення Президента

21 жовтня 2025 року - 19:12

Володимир Зеленський і Дональд Туск обговорили спільні оборонні проєкти й інструмент SAFE

23 жовтня 2025 року - 16:23

Посилення ППО та координація дипломатичних кроків: Володимир Зеленський зустрівся з Емманюелем Макроном

23 жовтня 2025 року - 16:04

Далекобійна зброя може справді змінити перебіг війни – Президент

23 жовтня 2025 року - 15:37

Президент України зустрівся з Прем’єр-міністром Чехії

23 жовтня 2025 року - 15:09

Участь Президента в засіданні Євроради

23 жовтня 2025 року - 13:47

23 жовтня 2025 року - 16:04

Посилення ППО та координація дипломатичних кроків: Володимир Зеленський зустрівся з Емманюелем Макроном

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Франції Емманюелем Макроном.

Глава держави поінформував про наслідки російських ударів по критичній інфраструктурі України та житлових будинках. За словами Президента, один із ключових пріоритетів зараз – зміцнення протиповітряної оборони та стійкість української енергетичної системи. 

Особливу увагу приділили посиленню оборонної співпраці, розвитку відповідних виробництв і конкретним рішенням, які можуть суттєво зміцнити Україну не лише короткостроково, а й довгостроково.  

Володимир Зеленський та Емманюель Макрон скоординували позиції напередодні зустрічі коаліції охочих, яка відбудеться в Лондоні. Лідери мають однакове бачення: зараз той час, коли є шанс закінчити війну та зупинити Росію. Для цього потрібно продовжувати посилення тиску на РФ, збільшувати підтримку України та закінчити напрацювання гарантій безпеки.

Президент України подякував Франції та особисто Емманюелю Макрону за підтримку в ухваленні 19-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії. Це саме той тиск, який у єдності зі США та іншими партнерами може змусити РФ перейти до справжньої дипломатії.

Участь Президента в засіданні Євроради

23 жовтня 2025 року - 13:47
