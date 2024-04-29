Посилення ППО та наближення України до НАТО: Володимир Зеленський та Єнс Столтенберг зустрілися зі слухачами Національного університету оборони

Президент України Володимир Зеленський і Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг напередодні відвідали Національний університет оборони в Києві.

Вони зустрілися зі слухачами закладу, які проходять курси професійної військової підготовки за стандартами НАТО. Генсек Альянсу назвав це одним із прикладів того, як Організація Північноатлантичного договору дедалі більше інтегрує Україну у свою структуру й освітні програми.

Під час зустрічі обговорили перспективи посилення української протиповітряної оборони. Глава держави зазначив, що завдяки допомозі партнерів наші військові опанували сучасні західні системи ППО і такої кількості різних видів зараз немає в жодній країні Альянсу.

«Сьогодні наші фахівці точно можуть сказати, яка для нас ідеальна система, скільки нам бракує. Наша протиповітряна оборона ще не універсальна, вона щоденно змінюється, наповнюється. Не лише системами ППО, а й РЕБ, антидроновими системами тощо», – зазначив він.

Володимир Зеленський наголосив, що українські захисники неба сьогодні стикаються з комплексом різних загроз, триває боротьба технологій.

«Я впевнений, що в нас ще з’являться сучасні літаки, які також будуть однією зі складових цієї системи», – додав він.

Зі свого боку Єнс Столтенберг зазначив: щойно Україна стане членом Альянсу – вона буде повністю інтегрована в натовську систему протиповітряної оборони.

«Водночас нам потрібно зробити вас настільки взаємосумісними, наскільки це можливо. Й інтегрувати настільки, наскільки ми можемо», – зауважив він.

Глава держави наголосив, що для України дуже важливо отримати запрошення до членства в Північноатлантичному альянсі, й окремо розповів про роботу Ради Україна – НАТО.

«Без будь-яких бюрократичних пауз, коли Україні потрібно, ми можемо скликати її. Це один з інструментів. Сьогодні ми обговорювали з Генсеком ще кілька нових інструментів», – підсумував він.

Володимир Зеленський і Єнс Столтенберг також відвідали на території університету виставку трофейної та знищеної російської техніки.