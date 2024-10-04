Посилення ППО, відбудова енергетичних об’єктів і підприємств: Президент зустрівся з представниками громад Сумщини

﻿У Сумах Президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками органів місцевого самоврядування області.

«Хочу подякувати вам за Сумщину, за те, що ми зберегли надважливий регіон нашої держави. Зараз треба все це відстояти. Область прикордонна, триває завдання важких щоденних ударів по Сумщині. Важливий кожен керівник громади, люди важливі. Дякую вам за захист людей», – сказав він.

Одна з тем обговорення під час зустрічі – операція в Курській області. За словами Володимира Зеленського, завдяки їй вдалося уникнути окупації прикордонних громад Сумщини.

Глава держави наголосив на тому, що важливо посилювати протиповітряну оборону регіону, й додав, що відповідна робота з партнерами вже триває.

Крім того, обговорили розробку державних програм для відновлення зруйнованих підприємств, компенсацій аграріям, які втратили угіддя через будівництво фортифікаційних споруд, відновлення трансформаторних підстанцій, а також роботу мобільного звʼязку в умовах відключення світла, посилення захисту об’єктів енергогенерації та підтримку громад Сумщини з боку інших регіонів України.

Володимир Зеленський розповів про План перемоги, який був представлений у США.

«Це план щодо примусу Росії до дипломатичного завершення війни. Саме примусу через те, що в України має бути сильна позиція», – зазначив Президент.