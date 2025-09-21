Посилення санкцій, використання заморожених активів та нові кроки у відповідь на російську ескалацію: відбулася зустріч президентів України та Франції  

У Постійному представництві України при ООН Президент Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Франції Емманюелем Макроном.

Лідери обговорили ескалацію з боку Росії проти європейських країн і випадки фіксації дронів у Польщі, Румунії та Данії, а також винищувачів в Естонії.

Окремо йшлося про необхідність посилення протиповітряної оборони України. Володимир Зеленський наголосив: на тлі збільшення кількості російських обстрілів перед зимою важливо, щоб кроки були швидкими.

Президенти обговорили подальше посилення санкцій проти Росії, зокрема щодо тіньового танкерного флоту.

Лідери приділили особливу увагу використанню заморожених російських активів на користь України. Володимир Зеленський та Емманюель Макрон говорили про конкретні інструменти, які дадуть змогу це реалізувати.