Президент України

Важливо, щоб тиждень додав світові налаштованості на сильні дії – звернення Президента
21 вересня 2025 року - 21:09

ностанні новини

Посилення санкцій, використання заморожених активів та нові кроки у відповідь на російську ескалацію: відбулася зустріч президентів України та Франції  

25 вересня 2025 року - 02:17

Володимир Зеленський і Марк Рютте обговорили розширення ініціативи PURL

25 вересня 2025 року - 01:31

Президент України провів зустріч із Королем Швеції Карлом XVI Густавом

25 вересня 2025 року - 01:11

У Нью-Йорку відбулася зустріч президентів України та Сирії, під час якої очільники МЗС підписали Спільне комюніке про відновлення дипломатичних відносин

25 вересня 2025 року - 00:10

Робочий візит Президента й першої леді до США для участі в заходах із нагоди 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН
23 вересня 2025 року - 03:47

У Постійному представництві України при ООН Президент Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Франції Емманюелем Макроном. 

Лідери обговорили ескалацію з боку Росії проти європейських країн і випадки фіксації дронів у Польщі, Румунії та Данії, а також винищувачів в Естонії.

Окремо йшлося про необхідність посилення протиповітряної оборони України. Володимир Зеленський наголосив: на тлі збільшення кількості російських обстрілів перед зимою важливо, щоб кроки були швидкими. 

Президенти обговорили подальше посилення санкцій проти Росії, зокрема щодо тіньового танкерного флоту. 

Лідери приділили особливу увагу використанню заморожених російських активів на користь України. Володимир Зеленський та Емманюель Макрон говорили про конкретні інструменти, які дадуть змогу це реалізувати.

 

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із Президентом США Дональдом Трампом на полях сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, 23 вересня 2025 року. Участь Президента в саміті Міжнародної коаліції за повернення українських дітей у Нью-Йорку, 23 вересня 2025 року. Виступ Президента України під час загальних дебатів Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, 24 вересня 2025 року.
