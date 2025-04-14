Посилення української ППО та збереження тиску на Росію: в Одесі відбулася зустріч Президента України та Генсека НАТО

В Одесі Президент Володимир Зеленський провів зустріч із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, під час якої ішлося про безпеку України та всієї Європи.

Глава держави подякував за незмінну підтримку України з перших днів повномасштабної російської агресії, коли Марк Рютте був іще Прем’єр-міністром Нідерландів. Президент відзначив, що як тоді їм вдалося багато важливих речей разом, так і зараз можна багато зробити завдяки спільним зусиллям.

​​«Абсолютно кожен бачить, якою гострою є потреба України в системах протиповітряної оборони й ракетах до них. Ми сьогодні багато про це говорили. Кожен бачить, як важливо зберігати тиск на Росію за цю війну й заради того, щоб дотиснути Росію до готовності реально просуватись у дипломатії», – сказав Володимир Зеленський.

Крім того, під час зустрічі йшлося про різні формати співпраці між Україною та країнами – членами НАТО. Наша держава вдячна за продовження роботи формату «Рамштайн». За словами Президента, важливо зберегти його ефективність і широку залученість усіх партнерів.

Володимир Зеленський і Марк Рютте присвятили значну частину розмови відносинам зі США та зусиллям американської сторони в перемовинах із Росією.

«Вже 35 днів Путін ігнорує американську пропозицію щодо повного припинення вогню. Нещодавні російські удари по Кривому Рогу, по Сумах, по інших наших містах демонструють, що росіяни не тільки налаштовані на продовження війни, але й скоріше самі тиснуть на захід, ніж відчувають силу тиску на себе», – зауважив Глава держави.

Він також наголосив, що Україна розраховує на те, що всі домовленості з партнерами у Європі та Америці щодо ППО будуть реалізовані.

«Важливо також, щоб і надалі ми всі разом працювали в межах коаліції охочих і спроможних гарантувати безпеку. Британія, Франція, інші країни НАТО вже активно готують основу для безпекового контингенту в Україні», – зазначив Володимир Зеленський.

Марк Рютте засудив російські удари по українських містах, зокрема обстріл двома балістичними ракетами Сум у Вербну неділю.

«Я тут сьогодні, бо вірю, що народ України заслуговує на справжній мир, справжню безпеку й захищеність у своїй країні, у своїх домівках. Моє серце з народом України. З тими, хто втратив рідних у цих нещодавніх ударах і впродовж багатьох років. З тими, хто був поранений, втратив житло або чиї мрії були зруйновані цією несправедливою та незаконною війною», – сказав Генсек НАТО.

Він також запевнив у тому, що Північноатлантичний альянс стоятиме разом з Україною. За його словами, за перші три місяці цього року країни – члени НАТО пообіцяли виділити понад 20 млрд євро безпекової допомоги Україні на 2025 рік.