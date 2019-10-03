Посла України у США буде призначено найближчим часом – Володимир Зеленський

Призначення посла України у Сполучених Штатах Америки має відбутися найближчим часом, повідомив Президент Володимир Зеленський під час прес-марафону.

«Людину обрано. Це людина з досвідом, дипломат, який дуже добре знає Сполучені Штати Америки. Думаю, буде призначено найближчим часом», – сказав Глава держави.

Нагадаємо, 19 липня 2019 року Президент підписав указ про звільнення Валерія Чалого з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в США, а також з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України в Антигуа і Барбуді та Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Тринідад і Тобаго за сумісництвом.