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Послаблення карантину врятують економіку, але не забуваймо, що коронавірус нікуди не зник – Президент

8 червня 2020 року - 14:27

Послаблення карантину врятують економіку, але не забуваймо, що коронавірус нікуди не зник – Президент

Необхідність посилення комунікації щодо дотримання норм адаптивного карантину обговорили на традиційній нараді щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції, яка відбулася під головуванням Президента України Володимира Зеленського.

У нараді взяли участь представники Кабінету Міністрів і правоохоронних органів. Уряд стурбований зростанням кількості тих, хто захворів, і масовим недотриманням правил карантину після його пом'якшення.

«Послаблення карантину врятують економіку, але не забуваймо, що коронавірус нікуди не зник, і від нього треба й надалі рятувати життя. Жорсткий карантин був недаремним, впевнений, що він врятував багато життів. Однак і надалі щодня у нас помирають люди від коронавірусних ускладнень. Ми не хотіли б знову повертатися в такі жорсткі рамки. Тому тримаймо руку на пульсі щодо розвитку подій і нагадуймо людям, що правила соціального дистанціювання й маскового режиму мають діяти. І поки, на жаль, ми не можемо дозволити собі масові розважальні заходи», – зазначив Володимир Зеленський.

«Ми пішли на послаблення, але люди мають бути свідомими загрози коронавірусу, яка нікуди не зникла», – підтримав Президента Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Водночас голова Національної поліції Ігор Клименко повідомив, що святкування Трійці зібрало в церквах близько 200 тисяч вірян. Однак священнослужителі та парафіяни дотримувалися правил соціального дистанціювання та маскового режиму, свято минуло спокійно. 

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов доповів, що було виплачено всі надбавки за квітень лікарям, котрі безпосередньо борються з COVID-19. 

Обговорили також питання запуску міжнародного сполучення. Міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що українці не легковажили після запуску внутрішнього авіасполучення 5 червня й, попри літній сезон, перші рейси до Одеси не були переповнені.

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