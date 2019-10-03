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Посольство Японії подякувало Президенту України та першій леді за участь в інтронізації Імператора Нарухіто

28 жовтня 2019 року - 19:01

Посольство Японії в Україні висловило вдячність Президенту Володимиру Зеленському та його дружині Олені за участь в інтронізації Імператора Нарухіто, яка відбулася 22 жовтня.

«Участь президентського подружжя у церемонії інтронізації є важливим етапом у наших двосторонніх відносинах. Їхній одяг також добре гармоніював з благородною атмосферою та справив на японське суспільство дуже позитивне враження про подружжя та Україну як країну», – йдеться у повідомленні японського посольства.

Також у дипмісії зазначили, що двостороння зустріч Глави Української держави та Прем’єр-міністра Японії Сіндзо Абе була вчасною та успішною.

«Ми стежимо за результатами цього візиту та надалі працюватимемо для подальшого поглиблення наших двосторонніх відносин. Ще раз дозвольте подякувати пану Президенту та першій леді», – зазначили у посольстві Японії в Україні.

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