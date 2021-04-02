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Постійний моніторинг порушень Росією прав людини на окупованих територіях Донбасу та Криму вкрай потрібен – Ігор Жовква

8 квітня 2021 року - 14:06

Постійний моніторинг порушень Росією прав людини на окупованих територіях Донбасу та Криму вкрай потрібен – Ігор Жовква

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів зустріч з комісаром Ради Європи з прав людини Дунею Міятович, яка перебуває в Україні з контактною місією.

Ігор Жовква наголосив, що забезпечення прав людини залишається ключовим пріоритетом для Української держави.

У цьому контексті було поінформовано про затвердження 24 березня 2021 року Президентом України Володимиром Зеленським Національної стратегії у сфері прав людини та Стратегії деокупації та реінтеграції Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Ці стратегії передбачають широке залучення міжнародних правозахисних механізмів до захисту прав і свобод людини на тимчасово окупованій території.

Ігор Жовква поінформував про систематичні порушення Російською Федерацією прав людини та норм міжнародного гуманітарного права в АР Крим і м. Севастополі та окремих районах Донецької й Луганської областей.

Було обговорено модальності залучення комісара до моніторингу ситуації з правами людини на тимчасово окупованих територіях України у чіткій відповідності до норм міжнародного права та національного законодавства нашої держави. Зокрема, заступник керівника Офісу Президента запросив Дуню Міятович відвідати лінію розмежування в Донецькій та Луганській областях.

Ігор Жовква також поінформував про ініціативу України зі створення нового міжнародного координаційного механізму Кримська платформа, установчий саміт якої відбудеться 23 серпня, та запросив rомісара Ради Європи долучитися до просування цілей платформи.

Дуня Міятович окремо наголосила на важливості прискорення ратифікації Україною Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбі з цими явищами.

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