Потребуємо рішучості партнерів, і особливо на тлі інформації про нову роль Північної Кореї у підтримці Росії – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Сьогодні є нове рішення Сполучених Штатів щодо підтримки України – новий оборонний пакет. Обсяг – 400 мільйонів доларів. Готується і ще окремий пакет – фінансування на виробництво українських дронів, 800 мільйонів доларів. Україна вдячна за цю підтримку. Нам потрібно, щоб попри будь-які загрози політичного характеру у світі Україна могла незмінно захищати свій суверенітет, свою незалежність. Обов’язково це буде. Кожна зустріч із партнерами – це розмова, зокрема, про оборонно-промисловий комплекс. Також сьогодні з міністром оборони США Остіном ми говорили про реалізацію нашого Плану перемоги, про конкретні кроки, які можуть реалізувати пункти Плану. Ми потребуємо рішучості партнерів, і особливо на тлі інформації про нову роль Північної Кореї у підтримці Росії. Очевидно, що Путін боїться миру й саме тому шукає, як посилити агресію та залучити на фронт тепер і Північну Корею. Для всього світу це очевидний сигнал, хто хоче тільки війни. І в такій ситуації я вдячний кожному лідеру, кожній державі, які зараз збільшують підтримку України, які підтримали й перший, інавгураційний Саміт миру і допомагають нам також готувати другий Саміт. Готувати його так, щоб він став справді результативним. Більш ніж сто країн і міжнародних організацій були з нами на першому Саміті миру. Всі принципи відновлення миру, які ми запропонували, повністю побудовані на Статуті ООН, на ключових міжнародних документах. Тоді, у червні, коли сто учасників зібрались, щоб підтримати мир для України та повну дієвість Статуту ООН, справді відчувалось, що всі держави за столом рівні. Відчувалася справжня повага до норм міжнародного права. Саме таким має стати й другий Саміт миру.

Сьогодні провів і важливі наради з Головкомом Сирським, начальником Генштабу Баргилевичем, міністром оборони України Умєровим. Детально обговорили ситуацію на фронті, на основних напрямках – Торецький, Покровський, Курахівський, Харківський та інші. Доповіді були не лише щодо обставин зараз і наших дій зараз, але й на перспективу. Відповідно – забезпечення та озброєння, комплектування наших бригад. Окремо обговорили Курську операцію – ми тримаємо наші позиції, і я дякую кожному воїну за хоробрість. Ми маємо пам’ятати, що Курська операція забезпечує стратегічну мету. Війна має повертатись на території, звідки вона прийшла. Це справедливо, коли буферна зона створена на території агресора. І також Курська операція дала Україні змогу зробити більш активною роботу щодо обмінів – повертати наших воїнів із російського полону. Кожен це бачить. Я дякую всім бойовим бригадам, кожному підрозділу, які б’ються на передовій!

І ще одне.

Сьогодні провели необхідні підготовчі наради перед РНБО. Багато нових деталей. На жаль, сотні епізодів порушень на різному рівні через нечесну роботу МСЕК. Будуть і системне, і кадрове, і процесуальне реагування.

Слава Україні!