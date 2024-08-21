Потрібно, щоб кошти від активів агресора працювали на реальну допомогу захисту від агресора – звернення Президента

Дорогі українці, українки!

Головне за сьогодні.

Перше. Було вже кілька доповідей Головкома Сирського. Фронт – наші позиції, передусім це Покровський напрямок, наша Донеччина. Ми розуміємо кроки ворога й посилюємось. Проведено перевірку щодо забезпечення снарядами. І дуже важливо, щоб партнери реально виконували зобов’язання. Щодо кожного пакета, щодо всіх наших домовленостей. Це фундаментально для оборони. Наша операція в Курській області – триває наша бойова робота, робляться кроки. Контролюємо визначені райони. І дякую всім нашим хлопцям, усім підрозділам за подальше поповнення обмінного фонду.

Друге. Провів тривалу, дуже детальну нараду з урядовцями та представниками Верховної Ради. Кілька питань. Плануємо рішення, які треба ухвалити для підтримки наших Сил оборони. А також для підтримки економічної активності в країні. Щоб ми могли не лише зберегти робочі місця, а й дати українській економіці більше можливостей, більше потенціалу зростання. Це важливі питання – важливі й висновки після зустрічей із підприємцями в областях. Усі деталі представить уряд, коли відповідні проєкти рішень будуть підготовлені. Але вже можна сказати, що домовилися з урядом: міністри шукатимуть альтернативні рішення, без тиску на «білий» бізнес. А також домовилися про додаткові державні кроки щодо детінізації. Окрім цього, обговорили сьогодні роботу з партнерами щодо наближення реальних рішень про обіцяні 50 мільярдів доларів від заморожених російських активів. Багато було вже політичних заяв від партнерів. Багато й зараз звучить щодо цього. Але нам потрібен реальний механізм. Потрібно, щоб кошти від активів агресора працювали на реальну допомогу захисту від агресора – щоб все це працювало заради України й українців уже найближчими місяцями. Занадто довго тривають відповідні дискусії, і нарешті потрібні рішення.

І ще одне за сьогодні.

Говорив із Патріархом Варфоломієм. Я подякував йому за підтримку України та українців, нашого захисту, нашої незалежності. Поінформував щодо ухваленого закону на посилення нашої духовної незалежності. Дуже важливо, що ми маємо спільне розуміння того об’єднавчого потенціалу для українського православ’я, який дає цей ухвалений закон, і все для цього передбачено цілком достатньо, щоб справді позбутися залежності від Москви й додати єдності Україні.

Дякую всім у світі, хто з Україною!

Слава Україні!