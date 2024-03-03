Потрібно жорстко реагувати на дії Росії усім лідерам, усім міжнародним організаціям – звернення Президента України

Дорогі українці, українки!

І сьогодні весь день тривала рятувальна робота в Одесі, на місці влучання «шахеда» в будинок.

Діставали тіла дітей з-під завалів. Станом на цей час відомо про 12 загиблих, серед них пʼять дітей. Мої співчуття рідним і близьким.

Пʼятьох людей вдалося врятувати. На місці працювали і ДСНС України, і поліція, психологи, працівники комунальних служб. Я вдячний усім людям, які допомагали.

Сьогодні ж російські вбивці вдарили по місту Курахове на Донеччині. Керованою авіабомбою, яка влучила просто в дах одного з будинків. Без якоїсь іншої мети, окрім терору. Щонайменше 16 людей поранені, кожному надається необхідна допомога.

І це лише два такі удари.

Загалом від початку лише одного цього тижня російські терористи вже використали майже 400 керованих авіабомб, понад 50 «шахедів», більш як 40 ракет.

Жодна держава у Європі не змогла б наодинці витримати такий тиск, таке зло. І саме тому важливо, щоб ми зараз усі були разом – кожен, хто цінує життя і хто не хоче, щоб цей терор прийшов додому до інших народів.

Потрібно реагувати на дії Росії усім лідерам, усім міжнародним організаціям. І реагувати жорстко. Не хоче Путін ніякого миру – він хоче тільки війни та смерті. Йому все одно, кого вбивати. Головна мета – знищувати. Спочатку Україну та українців. А потім вас, шановні партнери.

Тому це питання виживання – і не лише України, – щоб світ реагував на російське зло й тиснув – тиснув, бив у відповідь.

Нам вдалося тільки за цей тиждень збити сім російських військових літаків. Саме тих, які скидають ці бомби та вбивають.

Від початку лютого Росія втратила 15 військових літаків. Це правильна динаміка їхніх втрат.

І що більше буде наших можливостей збивати російську авіацію, що далі на нашій окупованій території ми будемо знищувати російську логістику, то більше українських життів буде врятовано.

Ця війна повинна стати безнадійною саме для Росії, саме для терористів. І вони повинні максимально відчути, що є сила, яка знищує тих, хто хоче знищувати життя.

Ми здатні це забезпечити. Кожен із партнерів знає, що необхідно.

Головне – політична воля, щоб усе реалізувати. Щоб дати саме такий рівень постачання, який допоможе.

Якщо цього не буде, це стане однією з найбільш ганебних сторінок історії – якщо Америка чи Європа програють іранським «шахедам» чи російським винищувачам. Не варто заохочувати російське зло ані слабкістю рішень, ані затримками в постачанні чи нерішучістю.

Наші спільні успіхи мають бути відчутними – усіх у світі, хто цінує життя.

Ми пройшли зиму, ми зберегли енергетику, не допустили блекаутів. Енерготерор Росії не спрацював.

Ми продовжуємо відновлювати безпеку на морі, і наш морський експорт працює.

Ми можемо збивати більше російської військової авіації та знищувати ще більше російської логістики на нашій окупованій території. Питання лише у відповідній зброї, яка є в партнерів і може бути передана Україні.

Попри значний дефіцит артилерії наші героїчні воїни стримують штурми й захищають позиції. Це надзвичайно складно. Це втрати. Це біль. Ми чекаємо постачання, яке життєво необхідне, чекаємо, зокрема, американського рішення. І підтримка справді потрібна.

Потрібно знайти нарешті рішення і щодо ситуації, зокрема, на польському кордоні, яка вже давно вийшла за межі і економіки, і моралі.

Просто неможливо пояснити, як складнощі країни, що стікає кров’ю, можна використовувати у внутрішній політичній боротьбі.

Втім, ми пройдемо й це. Я впевнений, що Україна здатна вистояти, досягне своїх цілей і переможе російський терор. Разом ми здатні це забезпечити.

Слава всім, хто б’ється та працює заради життя! Слава всім, хто з Україною.

Слава Україні!