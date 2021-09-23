Поведінка представників «Укрексімбанку» є неприпустимою, адже свобода слова – це фундаментальна цінність в Україні

Офіційна позиція Офісу Президента щодо ситуації в «Укрексімбанку» безумовно чітка, конкретна та повністю співвідноситься із суспільним осудом дій керівництва державного банку, заявив радник керівника Офісу Глави держави Михайло Подоляк.

«Ситуація навколо «Укрексімбанку» може сприйматися лише негативно. Безумовно, модель поведінки, яку суспільство побачило від представників банку, є неприпустимою. Свобода слова належить до фундаментальних цінностей в Україні. Тому обов'язок посадовців будь-якого рівня – коректно спілкуватися з журналістами та поважати їхнє право ставити будь-які запитання, що мають суспільну важливість. Не має значення, про якого рівня структуру йдеться та чи працює ця структура в державному чи в приватному секторі. Правила поваги до журналістської роботи та формати надання доступу до суспільно важливої інформації давно напрацьовані, і не може бути причини, щоб їх не дотримуватися», – сказав він.

Станом на цей час Національна поліція та Наглядова рада «Укрексімбанку» зробили відповідні заяви. Нацполіція у межах розпочатого кримінального провадження аналізує всі обставини того, що сталося. Наглядова рада заявила про проведення перевірки в межах правил, затверджених для державного банку. Також на рівні Наглядової ради та згідно з процедурами в банку може відбуватися й модерування подальшого розвитку цієї ситуації для фінустанови.

Щонайменше видається логічним рішення про відсторонення від займаної посади голови правління банку, щоб не було жодної, навіть гіпотетичної перешкоди для розслідування та перевірки. Як максимум для нівелювання шкоди банку та державі потрібні, можливо, і більш жорсткі кадрові рішення у фінансовій установі. Інституційні механізми для виходу з такої ситуації передбачені, і вони мають спрацювати.