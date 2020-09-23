Повна інтеграція України у європейський енергетичний сектор неможлива без підтримки та співпраці з польськими партнерами – Президент

Україна та Польща мають зміцнювати енергетичну безпеку Європейського континенту, зокрема шляхом диверсифікації джерел постачання енергетичних ресурсів. На цьому наголосив Президент України Володимир Зеленський під час виступу на українсько-польському економічному форумі в Одесі.

«Поглиблення економічних зв’язків та економічна інтеграція з державами Європейського Союзу – це шлях, який свого часу успішно проходила Польща. І сьогодні ми рухаємось тим самим шляхом, розраховуючи на підтримку Польщі», – сказав Володимир Зеленський.

Одним з важливих елементів він назвав співпрацю в галузі енергетики, авіакосмічній сфері, обороні, туризмі, ІТ-індустрії.

«Разом з Польщею ми маємо зміцнювати енергетичну безпеку Європейського континенту. Ця взаємодія – важливий елемент спільної безпеки та диверсифікації джерел постачання енергетичних ресурсів. А повна інтеграція України у європейський енергетичний сектор неможлива без підтримки та співпраці з нашими польськими партнерами», – зазначив Президент.

Також, за його словами, Польща відіграє провідну роль в ініціативі «Трьох морів», інфраструктурних проектах Via Carpatia, Via Baltica.

«Переконаний, ми можемо й повинні бути близькими партнерами в реалізації цих та інших важливих регіональних інфраструктурних проектів», – сказав Глава Української держави.

Президент Республіки Польща Анджей Дуда, який також виступав на українсько-польському економічному форумі в Одесі, зауважив, що українська залізниця та морські порти можуть стати частиною транспортного коридору між Польщею та Україною як важливого елемента міжнародної транспортної мережі.

Зокрема, за його словами, такий транспортний коридор матиме потенціал у перевезенні товарів із Західної Європи й Туреччини, а також обслуговуванні торговельних потоків зі Східної Азії. Тому дуже важливо, щоб український і польський бізнес разом напрацювали концепцію цього коридору та інвестували в нього.

«Я не маю жодних сумнівів, що в нас буде більше співпраці, ніж було раніше, і що ми навіть збільшимо наші внутрішні та зовнішні ринки», – сказав Президент Польщі.