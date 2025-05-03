Повоєнний розвиток і необхідність сталої підтримки України: Володимир Зеленський зустрівся зі студентами Карлового університету

Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі студентами Карлового університету в Празі.

Глава держави подякував Президенту, уряду та народові Чехії за дуже тепле ставлення до українських громадян і додав, що йому завжди приємно спілкуватися з молоддю.

«Наші діти – вони набагато сильніші за нас усіх. Я абсолютно впевнений у цьому поколінні. Впевнений, що вони захистять справжні цінності наших країн, Європи та світу. І принесуть лише розвиток», – наголосив він.

Зокрема, під час зустрічі говорили про мотивацію для українців повертатися додому після закінчення війни. Володимир Зеленський зазначив, що такі рішення – це насамперед вибір кожної конкретної людини. Водночас, за його словами, сприяти цьому можна шляхом створення відповідних умов, які можуть з’явитися, наприклад, під час повоєнної відбудови України.

Також ішлося про адаптацію умов для розвитку бізнесу в Україні, зокрема у прифронтових регіонах, для повернення релокованих підприємств і створення нових. Крім того, майбутнє членство України в ЄС стане вагомим чинником для позитивних рішень про великі інвестиції.

«Головне, що бізнес, підприємства залишилися в Україні. Вони дали можливість посилювати армію, виплачувати зарплати, сплачувати податки. Також без малого, середнього бізнесу не існує держави, економіки. Немає тоді й армії, яку треба щоденно підтримувати», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що всі в Європі мають розуміти необхідність допомоги нашій державі. Адже що сильнішою буде Україна, то безпечнішим буде життя всіх європейців.