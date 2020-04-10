Пожежу в Зоні відчуження ЧАЕС ліквідовано, тління загасять за кілька днів – щоденна доповідь Президенту

Державній службі України з надзвичайних ситуацій потрібно ще декілька днів, щоб загасити тління, яке залишилося після пожежі у Зоні відчуження Чорнобильської АЕС та навколо неї. Про це повідомив голова ДСНС Микола Чечоткін Володимиру Зеленському на щоденній селекторній нараді під головуванням Президента. Доповідь щодо цього питання Глава держави отримує щодня, щоб тримати ситуацію під контролем.

На запитання Президента, коли саме зупиниться горіння у Зоні відчуження, Микола Чечоткін відповів, що пожежі вже немає.

Володимиру Зеленському також доповіли, що напередодні, після 16-ї години відбулося погіршення ситуації через шквальний вітер, тож вогонь було складно контролювати. Тому ДСНС скерувала більшу кількість техніки та особового складу на ліквідацію пожежі. Дощ, який пройшов на території, допоміг вогнеборцям впоратися з ситуацією швидше.

«Загалом учора пожежна авіація здійснила 227 вильотів, було використано 500 тонн води. Радіаційний фон у Зоні відчуження зберігається у нормі й не підвищується», – повідомив Микола Чечоткін.

Одночасно з гасінням пожежі на території Зони відчуження ДСНС не допустила перекидання вогню на військові склади боєприпасів, об’єкти «Укриття», «Вектор», розподільчу електростанцію ЧАЕС та сховище з радіоактивними відходами, додав Микола Чечоткін.

Національна поліція поінформувала, що напередодні поблизу двох осередків пожежі було затримано паліїв, проводяться слідчі дії. Одного громадянина України підозрюють у підпалі близько семи гектарів сухостою.

«Дуже радий, що Верховна Рада вчора проголосувала за підвищення штрафів за підпали, знищення лісів. Це швидка та правильна реакція влади на серйозні виклики. Попередні штрафи у декілька тисяч гривень були надто мізерним покаранням за такі серйозні злочини», – наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 13 квітня Верховна Рада на позачерговому засіданні ухвалила законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою збереження довкілля (щодо посилення відповідальності за дії, спрямовані на забруднення атмосферного повітря та знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу)», який підвищує штрафи за спалювання лісів та зелених насаджень у 20 разів.