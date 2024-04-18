Позиція України щодо притягнення Росії до відповідальності за агресію залишається незмінною – Ірина Мудра

Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра та виконавчий директор Міжнародної асоціації юристів Марк Елліс обговорили міжнародні механізми відновлення справедливості для України.

Окремо торкнулися питань відшкодування збитків, спричинених російським вторгненням, розслідування воєнних злочинів та притягнення найвищого політичного й військового керівництва РФ до відповідальності за злочин агресії.

«Позиція України залишається незмінною: ми виступаємо за створення окремого міжнародного трибуналу, який би мав мандат на подолання імунітету лідерів країни-агресора. Кожен у світі має бути певен, що існує інституція, здатна притягнути до відповідальності тих, хто посягнув на основи міжнародного правопорядку, і що справедливість буде відновлена», – акцентувала Ірина Мудра.

Марк Елліс засвідчив підтримку щодо створення міжнародного трибуналу.

«Притягнення до відповідальності за злочин агресії не стосується лише України чи всієї Європи, це насамперед торкається базових принципів міжнародного права. Відповідальність російських лідерів – ключовий момент», – наголосив він.

Під час зустрічі обговорили також основні здобутки та виклики в подальшій реалізації судової реформи в Україні.

Сторони домовилися продовжувати співпрацю, а також залучати світову правничу спільноту до поширення ідеї створення трибуналу щодо злочину агресії проти України серед колег у країнах Глобального Півдня.