ППО, санкції та енергетика: в Офісі Президента відбулася зустріч із радниками конгресменів і сенаторів США

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Брусило провів зустріч із делегацією старших співробітників Конгресу США. У ній взяли участь: радник з питань національної безпеки сенатора Рубена Гальєго, директори й помічники з питань законодавчої діяльності представників Конгресу Пета Гаррігана, Майкла Геста і сенатора, заступника голови Сенатського українського кокусу Кріса Мерфі, керівники апарату представників Рози Делауро, Янг Кім, Кріссі Гулахан, а також представники Управління Верховного комісара ООН у справах біженців у Вашингтоні.

Серед основних тем посилення ППО. Ігор Брусило подякував за чергове виділення 400 мільйонів доларів для України в оборонному бюджеті США на 2026 рік. Під час зустрічі йшлося про можливість використання цих коштів на закупівлю ракет до систем Patriot, а також про потенційну локалізацію виробництва ракет до ППО в Україні.

Окремо обговорили підтримку української енергетичної стійкості на тлі постійних російських атак і використання американських технологій у процесі підготовки української енергосистеми до наступної зими.

Особливу увагу приділили продовженню тиску на Росію завдяки санкціям проти тіньового флоту, банківських установ, крипто- та ядерного сектору. Ігор Брусило наголосив: Україна очікує на ухвалення найближчим часом санкційного законопроєкту, який може стати одним із вагомих інструментів впливу на Росію.

Крім того, у комітетах з питань збройних сил і з асигнувань актуальним залишається питання можливої передачі Україні «томагавків», адже це також реальний чинник стримування Росії.

«Цінуємо і роботу над законопроєктом про імплементацію закону “Про відновлення економічного процвітання та можливостей для українців” (Rebuilding Economic Prosperity and Opportunity (REPO) for Ukrainians Act). Заморожені російські активи, де б вони не знаходилися в світі, повинні працювати на відновлення України, на подолання шкоди, завданої війною», – акцентував він.

Закон REPO, який ініціював сенатор Шелдон Вайтгаус і двопартійна група його колег, набув чинності у квітні 2024 року. Це зобов’язує Міністерство фінансів США ідентифікувати заморожені російські активи на території США, що становлять майже 5 мільярдів доларів, надає повноваження для їх конфіскації та створює Фонд підтримки України.

У вересні 2025 року кілька сенаторів, зокрема Шелдон Вайтгаус, Джим Ріш і Ліндсі Грем, представили Закон про імплементацію REPO, щоб прискорити переказ коштів і заохотити союзників зробити те саме.

Сторони говорили й про перебіг переговорів для досягнення достойного миру, гарантії безпеки для України, участь США у відновленні України. Представники делегації зазначили, що працюватимуть над залученням американських компаній, передусім енергетичних, до участі в Міжнародній конференції з питань відновлення України, яка цьогоріч відбудеться в Польщі.

Під час візиту до України перед четвертою річницею повномасштабного російського вторгнення делегація США також відвідала Харків, Запоріжжя й Дніпро, де оглянула школи і центри ВПО та поспілкувалася з українцями. Ігор Брусило зазначив: важливо підтримувати ці міста України для забезпечення життя громад і далі фінансувати проєкти підземних шкіл та укриттів.