Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Увесь реальний досвід наших українських громад маємо використати для більш ефективних загальнодержавних рішень – звернення Президента
Увесь реальний досвід наших українських громад маємо використати для більш ефективних загальнодержавних рішень – звернення Президента

19 лютого 2026 року - 20:54

Переглянути всі відео
ностанні новини

Енергетична підтримка та відновлення України: Президент зустрівся з мером Парижа

21 лютого 2026 року - 15:56

Президент скоординував позиції з Генеральним секретарем НАТО

21 лютого 2026 року - 15:16

ППО, санкції та енергетика: в Офісі Президента відбулася зустріч із радниками конгресменів і сенаторів США

21 лютого 2026 року - 14:52

Нові санкції проти 225 капітанів суден російського тіньового флоту та субʼєктів, що обслуговують російський ВПК: Президент увів у дію рішення РНБО

21 лютого 2026 року - 11:48

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Президент і перша леді вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні
Президент і перша леді вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні

20 лютого 2026 року - 11:14

Перейти до всіх галерей

Президент скоординував позиції з Генеральним секретарем НАТО

21 лютого 2026 року - 15:16

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. 

Глава держави і Генеральний секретар НАТО скоординували позиції з усіх ключових питань дипломатичної роботи. Володимир Зеленський відзначив, що в багатьох питаннях погляди з Марком Рютте збігаються. 

Президент також поінформував Генерального секретаря НАТО про підготовку наступного тристороннього формату з Америкою та Росією і те, що відомо про можливі зміни позицій сторін. 

Під час розмови окремо йшлося про ситуацію в енергетиці та потребу подальшої роботи за програмою PURL. 

Володимир Зеленський подякував кожній європейській країні, яка інвестує в захист України через ініціативу PURL, і Генеральному секретарю НАТО за підтримку.

Версія для друку