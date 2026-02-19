Президент скоординував позиції з Генеральним секретарем НАТО

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Глава держави і Генеральний секретар НАТО скоординували позиції з усіх ключових питань дипломатичної роботи. Володимир Зеленський відзначив, що в багатьох питаннях погляди з Марком Рютте збігаються.

Президент також поінформував Генерального секретаря НАТО про підготовку наступного тристороннього формату з Америкою та Росією і те, що відомо про можливі зміни позицій сторін.

Під час розмови окремо йшлося про ситуацію в енергетиці та потребу подальшої роботи за програмою PURL.

Володимир Зеленський подякував кожній європейській країні, яка інвестує в захист України через ініціативу PURL, і Генеральному секретарю НАТО за підтримку.