Увесь реальний досвід наших українських громад маємо використати для більш ефективних загальнодержавних рішень – звернення Президента
Увесь реальний досвід наших українських громад маємо використати для більш ефективних загальнодержавних рішень – звернення Президента

19 лютого 2026 року - 20:54

останні новини

Енергетична підтримка та відновлення України: Президент зустрівся з мером Парижа

21 лютого 2026 року - 15:56

Президент скоординував позиції з Генеральним секретарем НАТО

21 лютого 2026 року - 15:16

ППО, санкції та енергетика: в Офісі Президента відбулася зустріч із радниками конгресменів і сенаторів США

21 лютого 2026 року - 14:52

Нові санкції проти 225 капітанів суден російського тіньового флоту та субʼєктів, що обслуговують російський ВПК: Президент увів у дію рішення РНБО

21 лютого 2026 року - 11:48

Фотогалерея
Президент і перша леді вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні
Президент і перша леді вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні

20 лютого 2026 року - 11:14

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із мером Парижа Анн Ідальго.

«Ми вдячні вам за вашу підтримку. Справді багато союзників допомогли нам відремонтувати та повернути життя в Бородянку, Бучу, інші міста. Це дуже важливо. І дякую за енергетичну допомогу, за пакети підтримки», – зазначив Глава держави.

Перед зустріччю мер Парижа відвідала Бородянку на Київщині, яка зазнала значних руйнувань під час російської окупації. Анн Ідальго зазначила, що у квітні 2022 року вже відвідувала Бородянку і вражена тим, як її вдалося відновити.

Під час зустрічі говорили про дипломатичні зусилля для досягнення достойного миру та зустрічі за участю американської і російської сторін.

Також Володимир Зеленський і Анн Ідальго обговорили зимові Олімпійські ігри в Італії.

«Під час зимових Олімпійських ігор ми бачимо різне ставлення, тому дуже дякую за літні Олімпійські ігри і дякую за вашу особисту підтримку українців», – наголосив Президент.

Глава держави відзначив Анн Ідальго орденом княгині Ольги ІІІ ступеня. Після початку повномасштабного російського вторгнення пані мер шість разів відвідувала Україну. За її ініціативи в Парижі було відкрито сквер на честь мужності українців. Як представниця міста – господаря літніх Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 року неодноразово публічно озвучувала свою позицію проти участі російських і білоруських атлетів. Крім того, вона організувала прийом для українських атлетів у мерії та вручила їм почесні медалі Парижа за мужність та стійкість. Мер Парижа також долучається до проєктів під егідою першої леді України, зокрема у сфері інклюзивності та безбар’єрності.

 

