Енергетична підтримка та відновлення України: Президент зустрівся з мером Парижа

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із мером Парижа Анн Ідальго.

«Ми вдячні вам за вашу підтримку. Справді багато союзників допомогли нам відремонтувати та повернути життя в Бородянку, Бучу, інші міста. Це дуже важливо. І дякую за енергетичну допомогу, за пакети підтримки», – зазначив Глава держави.

Перед зустріччю мер Парижа відвідала Бородянку на Київщині, яка зазнала значних руйнувань під час російської окупації. Анн Ідальго зазначила, що у квітні 2022 року вже відвідувала Бородянку і вражена тим, як її вдалося відновити.

Під час зустрічі говорили про дипломатичні зусилля для досягнення достойного миру та зустрічі за участю американської і російської сторін.

Також Володимир Зеленський і Анн Ідальго обговорили зимові Олімпійські ігри в Італії.

«Під час зимових Олімпійських ігор ми бачимо різне ставлення, тому дуже дякую за літні Олімпійські ігри і дякую за вашу особисту підтримку українців», – наголосив Президент.

Глава держави відзначив Анн Ідальго орденом княгині Ольги ІІІ ступеня. Після початку повномасштабного російського вторгнення пані мер шість разів відвідувала Україну. За її ініціативи в Парижі було відкрито сквер на честь мужності українців. Як представниця міста – господаря літніх Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 року неодноразово публічно озвучувала свою позицію проти участі російських і білоруських атлетів. Крім того, вона організувала прийом для українських атлетів у мерії та вручила їм почесні медалі Парижа за мужність та стійкість. Мер Парижа також долучається до проєктів під егідою першої леді України, зокрема у сфері інклюзивності та безбар’єрності.