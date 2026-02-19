Поки Україна рухається до членства у Європейському Союзі, вона вже є частиною вільного світу ціннісно, адже стоїть за свободу і гідність – Олена Зеленська

Перша леді України Олена Зеленська взяла онлайн-участь у Міжнародному форумі «Відновлення України: нові можливості та сценарії розвитку», який відбувся у Вільнюсі.

У центрі заходу обговорення кроків для відновлення України, зокрема розвиток інструментів міжнародної співпраці, відбудова критичної інфраструктури та енергетичного сектору. Окрема панель була присвячена шляху України до членства у Європейському Союзі.

«Коли інколи лунає запитання: “Навіщо відбудовувати, якщо знову може прилетіти ракета?” – відповідь проста. Якщо ми відкладаємо життя на потім, ми погоджуємося з логікою руйнування. Але Україна не живе за нав’язаним сценарієм. Уже в перші дні вторгнення ми як суспільство і як держава ухвалили непросте принципове рішення: обороняючись, не зупиняти розвиток. Саме тому ми не лише відбудовуємо житло, лікарні, школи, університети, відновлюємо електропостачання – ми намагаємося робити краще, ніж було», – наголосила перша леді.

Захід традиційно відбувся в Українському центрі – флагманському культурно-освітньому просторі, відкритому у Вільнюсі у 2022 році під патронатом перших леді України і Литви. Центр є майданчиком для проведення міжнародних подій, присвячених Україні та її підтримці.

«Щиро вдячна першій леді Литви пані Діані Наусєдєнє, Університету Вітовта Великого, команді Українського центру, волонтерам і всім партнерам за те, що ви розвиваєте цей центр із такою відданістю. Для мене це найкраща ілюстрація європейських цінностей у дії – цінностей, які ми повністю поділяємо. Бо поки Україна рухається до членства в Європейському Союзі, вона вже є частиною вільного світу ціннісно, адже стоїть за свободу і гідність. Тому відбудова України – це водночас відбудова безпечної Європи», – зазначила Олена Зеленська.

У межах форуму також відбулося підписання Меморандуму про співпрацю між Сілезьким університетом (Польща) і Університетом Вітовта Великого (Литва). Цей документ спрямований на зміцнення й довгострокову підтримку діяльності українських центрів на базі двох університетів.