Продовжуємо кожен день працювати спеціально, щоб наступний раунд перемовин міг принести результати для України, для миру – звернення Президента

Бажаю здоровʼя, шановні українці!

Сьогодні є кілька важливих речей, про які варто сказати. Перше: ми продовжуємо кожен день працювати спеціально, щоб наступний раунд перемовин міг принести результати для України, принести результати для миру. Україна точно зробить для цього все необхідне і перепоною для миру точно не буде.

Минулого разу в Женеві американська сторона чітко побачила, що саме в росіянах причина відсутності дійсно значимих результатів. І наступну зустріч треба зробити непустою, це можливо.

Ми проговорили сьогодні з Рустемом Умєровим деякі аспекти підготовки перемовин. І я вдячний усім, хто реально готовий допомогти та підтримує нас, хто підтримує нашу державу. Вже заплановані також мої зустрічі на наступному тижні з європейськими партнерами. Ми будемо детально координуватись, щоб Європа була в усіх процесах і ставала тільки сильнішою. Доручив Рустему також більше попрацювати з нашими друзями на Близькому Сході і в Туреччині, щоб і там відчували свою залученість та могли допомагати більше.

Говорив також сьогодні з Марком Рютте – Генсеком НАТО. Багато в чому у нас спільні погляди на дипломатичний процес, на ситуацію у Європі. Дякую, Марку.

Друге, що важливо. Хочу відзначити роботу Служби безпеки України, також Національної поліції, Офісу Генерального прокурора. Вдалося знешкодити російських найманців, які готували замахи на наших громадян. Доволі гучні імена, і те, що такі злочини вдалося попередити, – вагомий результат.

Були доповіді Олександра Поклада. І це ще один фронт постійного захисту безпеки України, захисту українців, постійного захисту життя наших людей – те, як наші українські спеціальні служби, наші правоохоронці, наша розвідка знешкоджують російську злочинну активність проти українців. Зараз готували замахи проти українських військових, українських розвідників, українських медійників. Важливо, щоб саме так, у взаємодії, всі наші українські спецслужби, правоохоронці захищали українських громадян і надалі.

І ще одне. Сьогодні є нові санкції України проти капітанів тих суден, які займаються перевезенням російської нафти, – 225 капітанів. І ми послідовно будемо впроваджувати санкції – та робити їх глобальними – проти всіх тих, хто допомагає Росії заробляти гроші на війну.

Багато хто у світі нас підтримує. І часто саме українські пропозиції – в основі санкцій партнерів. Ми дуже розраховуємо, зокрема, що і наступний санкційний пакет Євросоюзу буде враховувати те, що потрібно для реального тиску на Росію за цю війну – для реального обмеження можливості Росії воювати.

Це стосується в тому числі бану морських сервісів для суден, які використовує Росія. Варто до цього прийти Європі. І це те, що могло б стати значним стимулом від Європи для Росії таки перейти від війни до дипломатії, до справжньої дипломатії. Війну треба закінчувати.

Я хочу дякувати всім, хто нам допомагає! Дякую вам!

Слава Україні!