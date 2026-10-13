Працюємо над новими пакетами ППО – Володимир Зеленський за результатами зустрічі з Марком Рютте

Президент України Володимир Зеленський розпочав свій візит до Брюсселя із зустрічі з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Глава держави та Генсек Альянсу скоординували подальші кроки, щоб додати захисту та безпеки для України.

«На жаль, Росія відповіла на чергову спробу Президента Америки знизити інтенсивність ударів новими хвилями атак проти нашої енергетики, житлових будинків та іншої інфраструктури. За минулі дні було кілька хвиль ударів балістикою, фактично постійно в нашому небі також ударні “шахеди”. Від початку доби вчора й дотепер росіяни запустили вже близько 1000 дронів», – зазначив Володимир Зеленський.

За словами Президента, все це є значними викликами, особливо на тлі обмежень у роботі Starlink в Україні. Тому дуже важливо, щоб оборонні постачання від партнерів по НАТО продовжувалися. Особливо це стосується перехоплювачів балістичних ракет та амуніції до F-16.

«Працюємо над новими пакетами ППО. Буквально щодня і щогодини нові пакети можуть урятувати життя українців та українок», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент України та Генсек НАТО обговорили також інші важливі питання.

Володимир Зеленський подякував Марку Рютте за підтримку й готовність допомагати.