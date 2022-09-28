Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Що більше у нас єдності, то відчутніші російські поразки – Президент України на Афінському демократичному форумі
Що більше у нас єдності, то відчутніші російські поразки – Президент України на Афінському демократичному форумі

28 вересня 2022 року - 23:14

Переглянути всі відео
ностанні новини

Правда має значення: група Єрмака-Макфола пояснює всі тонкощі визнання Росії державою – спонсором тероризму

29 вересня 2022 року - 09:06

Що більше у нас єдності, то відчутніші російські поразки – Президент України на Афінському демократичному форумі

28 вересня 2022 року - 23:10

Роман Машовець обговорив з послами та аташе з питань оборони країн Балтії ключові аспекти відбиття російської агресії

28 вересня 2022 року - 23:08

Україна не може й не буде миритися зі спробами Росії захопити будь-яку частину нашої землі – звернення Президента Володимира Зеленського

28 вересня 2022 року - 22:52

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Президент вручив ордени «Золота Зірка» Героям України та рідним загиблих захисників, удостоєних цього звання посмертно
Президент вручив ордени «Золота Зірка» Героям України та рідним загиблих захисників, удостоєних цього звання посмертно

24 вересня 2022 року - 08:10

Перейти до всіх галерей

Правда має значення: група Єрмака-Макфола пояснює всі тонкощі визнання Росії державою – спонсором тероризму

29 вересня 2022 року - 09:06

Міжнародна робоча група з питань санкцій проти Росії розробила п’ятий документ на тему «Справа про визнання Російської Федерації державою – спонсором тероризму». У ньому докладно пояснюються суть та особливості передбаченого американським законодавством статусу «країна – спонсор тероризму» (State Sponsor of Terrorism, SST), необхідності внесення Росії до списку країн зі статусом SST, а також оцінено наслідки офіційного визнання Росії державою – спонсором тероризму і для самої Росії, і для США чи Канади.

Експерти робочої групи спрогнозували ризики та запропонували потенційні стратегії пом'якшення багатьох із них.

У документі наводяться фактичні дані, що підтверджують відповідність дій Російської Федерації визначенню «тероризм». На практиці злочини Росії в Україні фактично більші, ніж «спонсорування тероризму», оскільки головним виконавцем цих терористичних актів є російські збройні сили, ключова інституція російської держави. Вид, масштаби та мета навмисного, політично мотивованого насильства, яке Росія застосовує проти українських некомбатантів, шокують. Держсекретар США має визнати Російську Федерацію державою – спонсором тероризму. Аналогічний крок має зробити уряд Канади.

Експерти детально описують основні наслідки: обмеження на проведення транзакцій, втрата суверенного імунітету, вторинні санкції, індивідуальні санкції, символічний вплив.

Таке визнання посилить тиск з метою включення Росії до чорного списку Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF). Визнання також обмежить допомогу від Сполучених Штатів та від організацій, членом яких є США; буде заборонено  весь експорт і продаж зброї; ще більше посилиться  контроль над експортом, реекспортом і передачею товарів подвійного використання; будуть запроваджені додаткові фінансові обмеження.

Присвоєння такого статусу Росії полегшило б і дало змогу США накласти вторинні санкції на третіх осіб, які здійснюють операції з російською державою та суб’єктами приватного сектору. Надавши РФ статус держави – спонсора тероризму, Сполучені Штати та їхні союзники можуть накласти фінансові й торговельні санкції на будь-яку державу, яка продовжить співпрацювати з Росією. Така загроза вторинних санкцій збільшить імовірність дотримання вже наявних санкцій, таким чином посиливши їхню ефективність.

Присвоєння такого статусу значно підвищило б рівень контролю з боку міжнародних контрагентів за багатьма російськими юридичними та фізичними особами приватного сектору. Потенційні ділові партнери мають бути особливо уважними у своїй належній перевірці та процедурі «Знай свого клієнта» (KYC).

Зазначено складні дипломатичні, правові та економічні наслідки для США та інших членів санкційної коаліції у зв’язку з присвоєнням цього статусу. Однак, стверджується в документі, закони, які дозволяють присвоєння такого статусу у Сполучених Штатах, передбачають достатню гнучкість для розробки ефективних стратегій пом’якшення більшості з цих проблем.

Визнання Росії державою – спонсором тероризму, як вказано у документі, приверне більше глобальної уваги до характеру російського режиму та звірств і терору, які він вчинив проти невинних українських громадян. Це дасть змогу збільшити санкційний тиск, обсяг та ефективність заходів впливу на путінський режим.

Щодо пом’якшення ризиків, то передусім законодавство передбачає можливість співпраці з російськими суб’єктами щодо спільних гуманітарних зусиль.

Зазначається, що при присвоєнні статусу держави – спонсора тероризму можна додати виняток, що дало б змогу підтримувати зв’язок з російськими дипломатами при просуванні американських національних інтересів. Наприклад, навіть коли Іран було визнано державою – спонсором тероризму, проводилися прямі переговори з іранськими дипломатами щодо укладення Спільного всеосяжного плану дій (JCPOA).

Щоб зменшити побоювання стосовно того, що американські позивачі у США можуть вичерпати деякі російські державні активи, які зараз зберігаються в американських та інших банках демократичного світу, уряд Сполучених Штатів міг би ухвалити рішення про те, що ці активи звільняються від потенційних судових позовів і використовуватимуться для відбудови України.

Може бути передбачена умова, що якщо російські збройні сили покинуть територію України і таким чином припинять тероризувати українське населення, то статус буде скасовано. Палата представників США та Сенат могли б покладатися на цю умову при скасуванні статусу у спільній резолюції. Якщо це зробити заздалегідь, у Росії може з’явитись більше стимулів припинити війну.

Враховуючи високу ціну за свідчення про терористичні акти та бездіяльність у відповідь, санкційна група Єрмака-Макфола вважає, що переваги від присвоєння Російській Федерації статусу держави – спонсора тероризму більші за ризики, які можна пом’якшити.

Документ робочої групи №5. Справа про визнання Російської Федерації державою – спонсором тероризму - pdf - 291.85 kb
Версія для друку