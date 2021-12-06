Представництво Президента України в АР Крим активізує свою діяльність у напрямку реінтеграції та деокупації українського півострова

Представництву Президента України в Автономній Республіці Крим сьогодні виповнюється 29 років. Після того як Президент Володимир Зеленський змінив підхід до ролі цього органу, Представництво активніше долучилося до процесу повернення тимчасово окупованих територій АРК та міста Севастополя, зазначає постійний представник Президента в АР Крим Антон Кориневич.

17 грудня 1992 року Верховна Рада України ухвалила Закон «Про Представництво Президента України в Республіці Крим» № 2875-XII. День його схвалення став датою заснування Представництва. Так розпочалися перші кроки історично важливої діяльності.

Навесні 2014 року, після початку тимчасової окупації Кримського півострова Російською Федерацією, Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим відновлює свою діяльність поблизу півострова – у місті Херсоні. Враховуючи численні порушення прав людини з боку РФ та важливість розбудови політики деокупації та реінтеграції, у 2019 році Глава держави вирішив відкрити офіс Представництва в Києві, що взяв на себе низку стратегічних питань, а офіс у Херсоні продовжив роботу над виконанням тактичних завдань та зі зверненнями громадян.

У 2019 році Володимир Зеленський призначив Антона Кориневича постійним представником Президента України в Криму, а його заступницями стали Дар'я Свиридова й Таміла Ташева.

11 березня 2021 року Президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про Стратегію деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя», над текстом якої активно працювала оновлена команда Представництва. А 13 квітня 2021 року Президент України підписав Указ № 160/2021 року «Про пріоритетні напрями діяльності Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим», яким уперше затверджено Стратегію діяльності цього органу в умовах тимчасової окупації.

Представництво спільно з партнерами працює над розвитком ініціатив, спрямованих на реалізацію Стратегії деокупації та реінтеграції Криму, розбудову політики перехідного правосуддя, над дотриманням прав людини й виконанням інших заходів, спрямованих на відновлення територіальної цілісності України та захист наших громадян з тимчасово окупованих територій.

Серед напрямів роботи Представництва:

● спрощення доступу громадян до адміністративних послуг;

● забезпечення доступу до медичних послуг;

● реалізація прав молоді на доступ до української освіти;

● доступність та покращення умов перетину адмінмежі;

● розбудова та зміцнення рівня довіри до державних інституцій;

● документування порушень прав людини;

● врегулювання кримінального законодавства задля забезпечення принципу невідворотності покарання за найтяжчі злочини;

● сприяння запровадженню санкцій щодо осіб, причетних до окупації та її наслідків, та багато іншого.

26 лютого 2020 року Президент України Володимир Зеленський своїм указом № 58/2020, установив в Україні День спротиву окупації АР Крим та міста Севастополя. Ця важлива дата відзначається щороку та несе правду й справедливість, адже ми маємо пам'ятати про те, що наші громадяни чинили спротив окупації Криму до останнього, всупереч пропаганді РФ.

Окрема увага приділяється захисту прав корінних народів, зокрема кримськотатарського. 1 липня 2021 року Верховна Рада ухвалила закон № 1616-IX «Про корінні народи України», покликаний відновити історичну справедливість.

Команда Представництва разом з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, експертами правозахисних організацій долучились до розробки проекту закону «Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їх сімей», який Президент України вніс як невідкладний до Верховної Ради України у вересні 2021 року.

Представництво було залучене до реалізації ключової ініціативи Глави держави щодо деокупації Криму – запуску міжнародного майданчика «Кримська платформа». 23 серпня відбувся установчий саміт ініціативи, учасниками якого стали 46 делегацій країн та міжнародних організацій. У складі Представництва було створено Службу забезпечення діяльності Кримської платформи, яка в день проведення саміту відкрила в центрі Києва національний офіс Кримської платформи.

Сьогодні у Представництві працюють 34 члени команди, частина яких є кримчанами. Для них деокупація та реінтеграція є особистим покликом на шляху додому, до повернення Кримського півострова.

«Нам було вкрай важливо зібрати професійну команду та мати можливість бути включеними в обговорення щодо майбутнього Кримського півострова на всіх рівнях. Зміна підходу до ролі Представництва й можливість мати в Києві повноцінний офіс, що забезпечує нашу роботу та посилює міжвідомчу взаємодію, – важливий крок Президента України у формуванні послідовної політики з повернення Криму. Завдяки внесенню змін до указу про Представництво тепер ми включені до процесів, які стосуються питання повернення тимчасово окупованих територій АР Крим та міста Севастополя, і вже готові демонструвати наші перші результати», – зазначив Антон Кориневич.

Він висловив переконання, що Представництво Президента України в АР Крим обов'язково знову відкриє свої двері в місті Сімферополі.

«29 років – це той термін, коли робимо висновки, ділимось перемогами й продовжуємо працювати далі на шляху деокупації та реінтеграції Криму. Працюємо задля відновлення конституційного ладу на тимчасово окупованих територіях та повернення свободи та прав людини для кожного нашого громадянина в Криму», – резюмував постійний представник Глави держави.