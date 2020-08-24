Представництво Президента України в Криму спільно з правозахисниками презентували чат-бот для кримчан

Представництво Президента України в Криму спільно з правозахисною організацією «КримSOS» та Українською Гельсінською спілкою з прав людини презентували чат-бот CrimeaIsUAbot ( t.me/CrimeaIsUaBot ) у Telegram. Він створений для громадян, які мешкають на території тимчасово окупованого Кримського півострова. З його допомогою вони зможуть отримати типові відповіді на найбільш поширені запитання.

Чат-бот CrimeaIsUAbot дає змогу одержати миттєву консультацію 24/7 щодо оформлення паспорта громадянина України, свідоцтва про народження та смерть на окупованій території, актуальну інформацію стосовно порядку перетину КПВВ. І це – зі зразками документів для заповнення та можливістю записатися в чергу на подачу документів.

Чат-бот буде розміщено на сайтах профільних державних органів та громадських організацій. Перелік актуальних питань, на які можна буде отримати відповіді, доповнюватиметься.

У Представництві Президента України в АР Крим наголосили, що, попри тимчасову відсутність доступу до території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, важливо мати зв’язок з українськими громадянами на окупованих територіях. Це є одним з пріоритетів діяльності команди Глави держави.

Над цими питаннями активно працює Представництво Президента України в АР Крим. Одним з інструментів збереження зв'язків та комунікації з нашими громадянами є надання різних адміністративних, соціальних та інших послуг.

«Держава повинна створювати інструменти, які могли б максимально наближати адміністративні та інші послуги до кримчан. І йдеться не лише про те, що зараз можна відвідати ЦНАП просто на адміністративній межі. Ми працюємо над запровадженням онлайн-послуг», – зазначили в Представництві.

Деякі послуги та консультації щодо їхнього отримання вже зараз можна частково перевести в електронний формат, і над цим спільно працюють Представництво Президента в Криму, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, Міністерство цифрової трансформації, Міністерство юстиції та Офіс Президента України.

Вже функціонує електронна черга для подання документів на отримання біометричного паспорта або ID-картки громадянина України, укладення декларації з сімейним лікарем. Паралельно триває робота щодо подачі в онлайн-режимі документів на реєстрацію шлюбу, онлайн-нотаріату, документів на проїзд на тимчасово окуповану територію для іноземців та документів для реєстрації актів цивільного стану, зокрема народжень на тимчасово окупованих територіях тощо. В умовах штучних обмежень з боку окупаційних адміністрацій також триває робота в напрямку розробки подачі документів онлайн у заклади вищої освіти для дітей з окупованих територій.

Отримати інформацію та допомогу можна, скориставшись чат-ботом CrimeaIsUAbot, або на сторінці Представництва в мережі Facebook та на сайті.