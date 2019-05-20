Представник Президента в Кабміні Андрій Герус розповів, як буде наведено лад із тарифами

Робота над наведенням ладу з тарифами триває, однак для деяких змін потрібен дієвий парламент і нові закони. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив представник Президента України у Кабінеті Міністрів Андрій Герус.

Він наголосив, що Володимир Зеленський уже двічі скликав нараду щодо можливості зниження тарифів для населення.

«Але це має відбуватися так, щоб не спричинити девальвації, додаткової інфляції чи економічної кризи. Робота над цим триває. Для деяких змін потрібен працездатний парламент і нові закони», – зазначив Андрій Герус.

За його словами, комплексний план для вирішення цього питання включатиме кілька пунктів.

Зокрема, це зниження тарифів там, де це можна зробити без негативних побічних ефектів, демонополізація енергетичних ринків. Крім того, необхідно збільшити видобуток газу, залучивши для цього іноземних інвесторів. Відмова від імпортного газу дасть можливість зменшити ціну блакитного палива на 20-30%.

Також ідеться про перегляд правил надання субсидій, оскільки деякі категорії населення залишилися без них несправедливо.

«Щоб мати у бюджеті гроші на субсидії, деяких олігархів доведеться позбавити податкових пільг і преференцій», – зауважив Андрій Герус.

Він також наголосив на важливості енергоефективності та термомодернізації житлового фонду. Адже що нижче споживання енергоресурсів, то менший рахунок за надані послуги.

Крім того, за словами представника Президента у Кабміні, зменшуватиме гостроту тарифного питання для домогосподарств і зростання доходів населення.

«Важливим є стримування зростання тарифів, і така робота є і публічною, і непублічною. Зокрема, нещодавно з’явилася інформація, що регулятор розглядав можливість підвищити тарифи на газ для населення з 1 липня на 10-15% та на 150% – на електроенергію. Наша думка була, що такого не можна робити, не маючи довіри та розуміння суспільства. Перед цим потрібно продемонструвати українцям тверді та справедливі дії регуляторів щодо енергетичних монополій, а також показати, що за розкрадання тарифних коштів настає відповідальність. Наскільки я розумію, наша думка була врахована», – підкреслив Андрій Герус.

Він також вибачився за свою невдалу фразу про те, що Володимир Зеленський жартував про зниження тарифів.

«Дається взнаки брак політичного досвіду, зокрема у спілкуванні з журналістами. Звичайно, тарифи – це болюча тема, а тому погана для жартів або необачних коментарів», – зазначив представник Президента в Кабміні.