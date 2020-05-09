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Президент анонсував нову програму підтримки пенсіонерів віком 75+

20 травня 2020 року - 13:47

Президент анонсував нову програму підтримки пенсіонерів віком 75+

Український уряд розробляє програму підтримки пенсіонерів, яким виповнилося більше 75 років. Незабаром її представлять громадськості. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський на прес-конференції у Києві.

«Ми запровадили програму 80+, і кожному пенсіонеру, старшому за 80 років, ми додали (до пенсії. – Ред.) 500 гривень. Далі будемо розробляти програму для наступного року, щоб запровадити програму 75+», – сказав Глава держави.

За словами Президента, над розробкою цієї програми працює Міністр соціальної політики України Марина Лазебна.

Президент нагадав, що у травні була проведена індексація пенсій, а також здійснена виплата допомоги громадянам, розмір пенсії яких нижчий за 5 тис. гривень.

Глава держави також висловив думку, що уряд має забезпечити людей похилого віку нормальною медициною, можливістю купувати ліки, а під час епідемії коронавірусу – засобами індивідуального захисту.

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