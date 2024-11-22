Президент: Без чіткої позиції великих країн домовленості з Путіним стануть затягуванням часу

Саміт G20 у Бразилії відбувся за слабкої підтримки України. Про це Президент Володимир Зеленський сказав під час спілкування із журналістами в межах Третьої міжнародної конференції Grain from Ukraine.

Володимир Зеленський зазначив, що більшість бразильського народу підтримує Україну, і подякував за це. Водночас Президент Бразилії Лула да Сілва – країни, яка зараз головує в G20 та приймала саміт, – продемонстрував слабку позицію щодо війни.

«Якщо ми хочемо гарних, нормальних відносин між нашими націями, між нашими народами, то, напевно, треба підтримувати передусім людей, а не агресорів, лідерів агресії у світі, таких як Путін, таких як сьогоднішня, сучасна Росія», – сказав Президент.

За словами Президента, слабкість, проявлена під час саміту G20, дала російському диктатору змогу бити по Україні новими ракетами під час засідання лідерів «Великої двадцятки».

«Я не вважаю, що популізмом можна зупинити Путіна. Я не вважаю, що завдяки дешевим енергоресурсам можна отримати захист для своєї свободи на довготривалий час. Я вважаю, що це помилковий рух», – сказав Глава держави.

Володимир Зеленський також наголосив: коли будуть сильні заяви, дзвінки та кроки, російський диктатор не зможе поводитися так, як він це робить зараз.

Крім того, Президент зазначив, що Україна порушувала питання щодо реформування Ради безпеки ООН з огляду на її недієвість.

«Про це всі говорять, але реформи Радбезу ООН не відбувається. Є гравці, які не хочуть жодних реформ, бо інакше їхній вплив буде менший», – сказав Глава держави.

Президент додав, що кожні два-три місяці Путін здійснює ескалацію на фронті, щоб піднімати ставки й не сідати за стіл переговорів. Без чіткої позиції великих країн – США, Бразилії, країн Азії та Африки – домовленості з Путіним стануть затягуванням часу та продовженням залякування з боку Росії. Водночас усі кроки, які пропонує Україна для закінчення війни, ґрунтуються на Статуті ООН. Наша країна сподівається, що партнери їх підтримають.