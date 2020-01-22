Президент: Буде справедливо прив’язати оплату праці урядовців до середньої заробітної плати в країні

Президент України Володимир Зеленський підтримав рішення уряду щодо обмеження заробітної платні та премій керівникам органів виконавчої влади.

Під час наради в Офісі Президента за участю представників Кабінету Міністрів і Верховної Ради Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив Главі держави, що на виконання завдання Президента уряд ухвалив рішення впорядкувати питання виплати зарплат керівникам міністерств.

«Ми домовилися про те, що зарплата міністра, заступника міністра, інших високопосадовців буде прив’язана до середньої зарплати по країні. Зарплата міністрів та їхніх заступників буде в діапазоні від трьох до п’яти середніх заробітних плат. І потрібно припиняти виплати по 200-400% премій – максимальна премія буде не більше ніж один оклад», – сказав очільник уряду.

Також, за його словами, вся інформація про зарплати керівництва Кабінету Міністрів буде публічною та оприлюднюватиметься щомісяця.

«Мені здається, дуже справедливо, що ви прив’язуєте платню з коефіцієнтом до середньої заробітної плати по країні, і якщо вона збільшується, то у всіх збільшується, а якщо зменшується, то й у високопосадовців також», – зазначив Володимир Зеленський.

Також Прем’єр-міністр поінформував Президента про те, що уряд ухвалив рішення звернутися до наглядової ради НАК «Нафтогаз України» з проханням утриматися від виплат великих премій керівництву цієї компанії та розглянути питання про їхній перегляд у бік зменшення. «Зараз ми проводимо необхідні консультації з наглядовою радою й очікуємо, що в найближчі тижні знайдемо рішення», – повідомив Олексій Гончарук.

Крім того, за його словами, була проаналізована робота уряду за останні 5 місяців та ухвалені кадрові рішення. Зокрема, Верховна Рада призначила віце-прем’єр-міністра – міністра розвитку громад і територій Дениса Шмигаля, який працюватиме з регіонами.

Також, відповідно до завдання Президента України, було ухвалено рішення про створення Міністерства з питань окупованих територій.

«Це дасть нам можливість набагато ефективніше працювати над питаннями реінтеграції Донбасу та питаннями роботи з людьми, які залишилися на окупованих територіях або переїхали на підконтрольну територію і є тимчасово переміщеними особами», – повідомив Прем’єр-міністр.

Міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський зі свого боку зазначив, що триває робота над запуском українського телеканалу, який транслюватиметься на окуповані території.

Також вивчається можливість посилення напрямку спорту у вказаному відомстві, зокрема шляхом створення відповідної агенції.

Крім того, планується посилити в уряді блок сільського господарства – щодо цього питання тривають консультації.

Олексій Гончарук розповів про заходи з посилення співпраці між урядом і Верховною Радою, на необхідності якої також наголошував Президент під час попередньої зустрічі з Прем’єр-міністром.

«Домовилися про те, що найближчим часом разом з урядом і головами парламентських комітетів проведемо стратегічну сесію, щоб серйозно поговорити на тему стратегії країни. Також міністри на цьому тижні проведуть у профільних парламентських комітетах презентації того, що було зроблено за 5 місяців і що планується на найближчий рік», – зазначив Олексій Гончарук.

Він також повідомив, що уряд підготував звіт про свою роботу та готовий представити його в парламенті.