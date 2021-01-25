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Звернення Президента Володимира Зеленського щодо початку вакцинації від COVID-19
Звернення Президента Володимира Зеленського щодо початку вакцинації від COVID-19

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Офіційний візит Президента до Об’єднаних Арабських Еміратів
Офіційний візит Президента до Об’єднаних Арабських Еміратів

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Президент дав завдання створити робочу групу між Україною та ОАЕ для співпраці в питанні вакцинації проти COVID-19

15 лютого 2021 року - 16:48

Президент дав завдання створити робочу групу між Україною та ОАЕ для співпраці в питанні вакцинації проти COVID-19

Президент України Володимир Зеленський у межах офіційного візиту до Об'єднаних Арабських Еміратів провів зустріч з керівництвом Управління охорони здоров'я Дубая (Dubai Health Authority), значна частина якої була присвячена питанню боротьби з COVID-19.

Главі держави розповіли про заходи, які вживаються в ОАЕ для протидії пандемії коронавірусу. Зокрема, про значне збільшення можливостей для тестування, заходи безпеки у лікарнях та школах, стратегію вакцинації та доступність щеплень для населення, яке отримуватиме їх безкоштовно.

Володимир Зеленський привітав керівництво Управління охорони здоров'я Дубая з успішними результатами у протидії пандемії коронавірусу. Він відзначив спільні підходи у боротьбі з поширенням захворювання.

Президент розповів про заходи, яких вживає Україна для протидії пандемії, та зазначив, що наша країна виробляє багато дезінфекторів.

«Ми допомогли багатьом країнам Європи на початку пандемії, відправляли дезінфектори. Ми направляли наших лікарів в Італію», – повідомив він.

Володимир Зеленський наголосив, що в Україні – один з найнижчих відсотків смертності у Європі, але не можна повністю побороти пандемію без вакцини.

«Ми повинні отримати цього місяця перші вакцини та розпочати вакцинацію. Ми уклали перші контракти. І ми хотіли б пришвидшити терміни вакцинації», – сказав він.

Президент поцікавився досвідом ОАЕ у зберіганні, транспортуванні та використанні вакцини проти COVID-19, а також питанням виробництва Еміратами власної вакцини та можливою зацікавленістю еміратської сторони у співпраці з українськими компаніями.

Керівники Управління охорони здоров'я Дубая запропонували представникам України ознайомитися з тим, як в ОАЕ зберігають та транспортують вакцини.

Вони також привітали ініціативу Глави Української держави щодо можливості спільного виробництва вакцини Україною та ОАЕ й висловили готовність працювати в цьому напрямку.

Володимир Зеленський дав завдання Міністерству закордонних справ України разом з Міністерством охорони здоров'я створити спільну робочу групу для співпраці та обміну досвідом з еміратською стороною в питаннях, пов'язаних з вакцинацією проти COVID-19.

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Офіційний візит Президента до Об’єднаних Арабських Еміратів

14 лютого 2021 року - 11:53
Під час офіційного візиту до Об'єднаних Арабських Еміратів Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою побували у Великій мечеті шейха Заїда та зробили запис у Книзі почесних гостей, 14 лютого 2021 року
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