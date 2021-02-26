Президент долучиться до роботи Всеукраїнського форуму «Україна 30. Культура, медіа, туризм» 9 березня

Президент України Володимир Зеленський 9 березня візьме участь у Всеукраїнському форумі «Україна 30. Культура, медіа, туризм», який триватиме у Києві три дні.

У межах заходу відбудеться обговорення культурної та інформаційної політики держави, питань захисту свободи слова та протидії пропаганді.

На сесіях форуму також порушуватимуться теми збереження та захисту українського культурного простору, майбутнього креативних індустрій в Україні, реалізації проектів «Велика реставрація» та «Туристичні магніти».

У дискусіях візьмуть участь представники Офісу Президента України, Кабінету Міністрів, Верховної Ради, книговидавці, а також представники креативної, туристичної, кіно-, медіа- та модної індустрій.

Стежте за трансляцією на YouTube-каналі: youtube.com/channel/UC7ThkuaEYwKIoKWWBKN3Hmw

А також на фейсбук-сторінці: facebook.com/Forum.Ukraine30