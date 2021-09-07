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Президент доручив уряду невідкладно реставрувати костел Святого Миколая

10 вересня 2021 року - 21:23

З метою підтримки та охорони культурної спадщини України Президент Володимир Зеленський поставив уряду завдання забезпечити проведення реставрації у костелі Святого Миколая у Києві, який постраждав від пожежі у ніч на 4 вересня. Про це йдеться в листі Глави держави на ім'я Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

«Прошу вжити невідкладних заходів щодо забезпечення проведення реставраційних робіт у пам’ятці архітектури національного значення – костелі Святого Миколая, що постраждав від пожежі, і встановлення там нового органа», – зазначив Володимир Зеленський у листі.

Президент наголосив на необхідності до завершення вказаних робіт організувати концертну діяльність творчих колективів та окремих виконавців Національного будинку органної та камерної музики на інших сценічних майданчиках задля недопущення знищення відомого національного закладу культури.

Глава держави також звернув увагу очільника уряду на необхідність активізувати реалізацію проекту «Будинок музики» – відповідно до Указу Президента від 18 серпня 2020 року № 329 «Про заходи щодо підтримки сфери культури, охорони культурної спадщини, розвитку креативних індустрій та туризму».

Про результати проведених робіт Денис Шмигаль має інформувати Володимира Зеленського щомісяця.

Нагадаємо, згідно з попередньою інформацією ДСНС, пожежа в костелі сталася через коротке замикання в органі під час репетиції артистів Національного будинку органної та камерної музики України, що розташовувався в цій будівлі. Вогонь охопив 80 кв. м і пошкодив внутрішнє оздоблення історичної будівлі та унікальний орган. Перекриття костелу не постраждали. Загиблих і травмованих не було.
 

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