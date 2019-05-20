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Президент гарантуватиме незалежність антикорупційних органів – підсумки зустрічі Глави держави з керівниками НАБУ та САП

31 травня 2019 року - 12:34

Президент гарантуватиме незалежність антикорупційних органів – підсумки зустрічі Глави держави з керівниками НАБУ та САП

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із директором Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артемом Ситником і керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назаром Холодницьким.

Метою зустрічі було обговорення пропозицій щодо покращення взаємодії спеціалізованих антикорупційних органів, пошук шляхів для підвищення ефективності їхньої роботи.

Володимир Зеленський наголосив, що гарантуватиме незалежність антикорупційних інституцій і захист від втручання у їхню діяльність.

Глава держави також зазначив, що громадяни України вимагають невідворотності покарання для корупціонерів. Наявність відчутних результатів у розслідуванні резонансних корупційних злочинів протягом найближчих трьох місяців буде показником спроможності САП і НАБУ відповісти на очікування українців.

Також учасники зустрічі обговорили пропозиції законодавчого та практичного характеру щодо вдосконалення роботи спеціалізованих антикорупційних інституцій.

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