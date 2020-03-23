Реалізація проекту «Велике будівництво» має бути продовжена, але з дотриманням усіх заходів безпеки працівників в умовах карантину з протидії поширенню коронавірусу, наголосив Президент Володимир Зеленський під час селекторної наради з міськими головами обласних центрів та головами ОДА.

«Повністю зупинити країну ми не маємо права. Проект «Велике будівництво» має бути продовжено, але все повинно бути безпечно», – зауважив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, «Велике будівництво» – це спільний проект Президента та уряду України, який передбачає спорудження доріг та інфраструктурних об’єктів по всій країні.